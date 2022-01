Dat Canadese truckersgedoe stelt niet veel voor

Extreemrechts en vaccinhatend Nederland is nogal geïnspireerd door het zogenaamde truckersprotest in de Canadese hoofdstad Ottawa. Er schijnen zelfs plannetjes te zijn om een gemotoriseerde mars op Den Haag te organiseren. Men droomt van een binnenstad vol demonstranten en truckers, die toeterend in hun machtige voertuigen rondrijden totdat de ministeries net als de muren van Jericho in het Oude Testament instorten. In Friesland was zondag zelfs een gemotoriseerde demonstratie onderweg. Een andere – in Noord-Brabant – veroorzaakte een kettingbotsing.

Het was allemaal klein bier, maar men had tenminste het schitterend voorbeeld van Canada voor ogen.

Jammer voor de activisten. In werkelijkheid valt het allemaal nogal tegen met die demonstratie in Ottawa. Op zondag waren er slechts enkele duizenden demonstranten op de been, die zich gesteund wisten door een paar honderd en niet door vijftigduizend trucks, zoals de desinformatie-sites meldden.

In Ottawa vriest het momenteel -21 wat rechtgeaarde Canadezen uiteraard niet afschrikt. Allerlei extreemrechts volk voert het woord, eentje zelfs ondanks de kou in zijn blote bast. Ook Maxime, Bernier, een soort Wilders, die uit de Conservatieve Partij is weggelopen, sprak de demonstranten toe. Men zwaait met verdachte vlaggen. Voorstanders van een onafhankelijk Franstalig en extreem reactionair katholiek Quebec laten zich gelden. Natuurlijk is Justin Trudeau, de verlichte liberale en antiracistische premier van Canada, de gebeten hond.

Van geweld is ondertussen geen sprake. Sommige demonstranten hebben wel het monument voor de onbekende soldaat onteerd door erop te klimmen, wat tot verontwaardiging leidde bij de minister van Defensie Anita Anand. Een demonstratiebord en een Canadese vlag op het standbeeld van Terry Fox wekte eveneens verontwaardiging. Terry Fox is de Canadese Bibian Mentel. Wat ook de reden is, van hem blijf je af.

De grote truckersbond van Canada heeft zich al dagen terug van de manifestatie gedistantieerd. De leden hebben het druk met de bevoorrading van het land, zei een woordvoerder. Een officiële verklaring liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Over het ontheiligen van de monumenten gaf de bond een apart mediabericht uit.

Zondag waren veel demonstranten bezig zonder het verplichte mondkapje te winkelen. Schoenverkoper Devin Camara vertelde de Canadese publiek omroep vertelde wat hem overkwam toen hij daar iets van zei: ”Hij noemde me een narcist en sociopaat omdat ik hem dat vroeg. Maar ik heb gewoon een zaak. Ik wil mijzelf en mijn mensen beschermen tegen iets dat ze misschien wel kan doden of in gevaar brengen, als ze het oplopen.”

Nee, een schitterend voorbeeld om na te volgen. Daar zit Nederland op te wachten. Misschien hadden die Brabantse truckers met de door hen veroorzaakte kettingbotsing nog wel het meest met de Canadese demonstranten gemeen.

Irrelevant en een beetje pijnlijk.

Ook nog randnieuws. Belangrijker is misschien dat Canadese soldaten al een tijd het leger van Oekraïne versterken. Ze hebben zich nu een stuk ten westen van de Dnjepr teruggetrokken, kennelijk om te voorkomen dat zij slaags raken met Russische invasoren. Dat zou namelijk een aanval op Navo-militairen betekenen. De grote wereld draait door terwijl de speelgoedmannetjes van extreem-rechts in hun eigen wereld leven.

Volg het nieuws uit Canada bij de Globe and Mail, Le Devoir, de National Post en de Canadian Broadcasting Coporation.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit het publieke debat mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.