Dat waren geen nationalistische leuzen in Harskamp

Wat wij hier voor de zoveelste maal zien, is de wederopstanding van het fascisme in Nederland.

Een demonstratie van jongeren tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen bij Harskamp is uit de hand gelopen, zo meldde het Journaal. Ze riepen nationalistische leuzen. Ze staken autobanden in brand. We zagen de brandweer in actie. De politie verwijderde de jongeren met zachte drang.

Zo werd opnieuw het abnormale genormaliseerd. Er werden geen nationalistische leuzen geroepen. Rechtse extremisten schreeuwden hun vreemdelingenhaat uit. Zij zetten voort wat Joost Eerdmans met zijn beschaafde mondje begonnen was, toen hij ervoor waarschuwde dat iedereen die ooit een ei voor Nederlanders had gebakken, naar Nederland zou komen. Waar “we” geen huisvesting voor ze hebben. Zij zaten op de lijn van Fritsma, die de grenzen wil sluiten voor alle Afghanen die hun lot met de Nederlandse strijdkrachten verbonden.

Wat wij hier voor de zoveelste maal zien, is de wederopstanding van het fascisme in Nederland. Niet voor niets proberen alle twitterati, columnisten en blogs op rechts iedereen die dit constateert, onmiddellijk te cancellen en buiten de discussie te plaatsen. Het is immers niet tactisch om die geestverwantschap te erkennen. Nog niet. Maar als het zo doorgaat, verandert dat nog wel.

Het PVV-kamerlid Beertema heeft een reeks woedende Kamervragen gesteld over een opiniestuk van Michiel Beute, docent op het gymnasium Sorghvliet in Den Haag, waar de prinsesjes school gaan.

Hij betoogde dat een behoorlijke school vóór wetenschap en feiten moet gaan. In de klas mag desinformatie niet behandeld worden als ook een mening of een legitieme gedachtegang. De docenten dienen aan te tonen dat we hier te maken hebben met haat, misleiding en bedrog. Beute vroeg zich af of iemand met een achtergrond in de PVV wel voor de klas kon staan. Wat mij betreft wel als hij die achtergrond op geen enkele wijze uitdraagt. Voor vreemdelingenhaat en het propageren van geloofsvervolging hoort op geen enkele school ruimte te zijn. Een heel handig handvat voor wat kan en niet kan, is artikel 1 van de grondwet.

Stap één is dat je de stinkdieren bij de naam noemt: daar in de Harskamp stonden geen nationalistische jongeren maar pure vreemdelingenhaters een neonazi’s. Zo uitten zij zich. Zo gedroegen zij zich.

Het is hartverwarmend dat een aantal inwoners van Harskamp zich onmiddellijk bij het nieuwe COA voor onze Afghaanse bondgenoten als vrijwilliger hebben gemeld.