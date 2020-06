Dezelfde mensen die op terrasjes gaan zitten, die niks te zeggen hebben over de hoeveelheid mensen die stranden of parken bezoekt, bekritiseren nu de protesten die aan de gang zijn

De anderhalvemeter-samenleving bestaat niet meer. In de richtlijnen staat ze nog prachtig uitgewerkt, maar in de praktijk wordt ze zelden uitgevoerd. Zelfs wanneer een politiewagen langsrijdt, haalt men slechts de schouders op. “Er worden toch geen boetes meer gegeven.” Op instagram delen mensen de laatste corona cijfers: gisteren twee patiënten overleden. De aantallen op de intensive care dalen al een tijdje. Zodra het echter op de Black Lives Matter movement aankomt, lijken de feiten ineens genegeerd te worden.

Zeggen dat de anderhalvemeter-samenleving helemaal niet meer bestaat is vrij controversieel. Corona heerst gewoon en de wereld bevindt zich nog steeds in een crisis. Daar wil ik ook absoluut niets aan af doen. Ook wil ik niet zeggen dat de algehele corona-samenleving niet meer bestaat, want dat zou niet kloppen. Veel instituten en bedrijven mogen immers nog niet open en andere maatregelen zijn ook zeker nog merkbaar.

Maar als je een rondje in het Vondelpark loopt dan ziet het er precies hetzelfde uit als in voorgaande jaren. Als je met z’n vieren op een terras wil zitten, word je gevraagd of je groep tot één huishouden behoort. “Gewoon knikken” zegt de serveerster lachend en de groep lacht mee. We mogen weer vliegen, met een maskertje, urenlang naast elkaar in een kleine ruimte. Bekenden knuffelen elkaar op straat. Je mag in de winkels gewoon kleren passen, in paskamers die van de ene op de andere klant niet worden schoongemaakt.

De anderhalvemeter-samenleving bestaat dus niet meer… tenzij ze van pas komt als argument. Toen de eerste Black Lives Matter demonstratie plaatsvond op de Dam waren mensen woedend. Femke Halsema kreeg een lading kritiek over zich heen, mensen die de demonstratie hadden bijgewoond werden uitgescholden op social media. Hoewel in mindere mate, gebeurde dit daarna bij de meeste demonstraties die volgden. Net zoals dat gebeurde in de VS, bij de optochten die daar gehouden zijn.

Dezelfde mensen die op terrasjes gaan zitten, die niks te melden hebben over de hoeveelheid mensen die stranden of parken bezoekt, bekritiseren nu de protesten die aan de gang zijn. Dezelfde mensen die aanvankelijk anti-corona protesten hielden in Amerika schreeuwen nu heel hard dat de Black Lives Matter protesten een belediging zijn naar de zorg.

Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die zich continu goed aan de nieuwe regels gehouden hebben, en die nu teleurgesteld zijn in hun medemens. Ik zal geen oordeel vellen over of deze teleurstelling misplaatst is. Ik wil alleen tegen die andere groep zeggen; verschuil je niet achter het argument van corona.

Aan iedereen die met meer dan twee mensen in een auto heeft gezeten, die naar druk bezochte parken gaat, die voor niet-essentiële producten gaat winkelen, die bij vrienden op bezoek gaat eten, die op terrasjes gaat zitten; jullie hebben geen enkel probleem met de schending van de officiële corona regels, jullie hebben gewoon een probleem met de Black Lives Matter movement. Jullie vinden het lastig om op je racisme aangesproken te worden.

De meeste protesten verlopen nu veilig en volgens de regels en toch krijgen ze deze kritiek. Als de protesten een andere keer hadden plaatsgevonden, dan had de groep klagers er een ander argument tegen bedacht. Aan deze groep, die nu het uitkomt het corona argument gebruikt om de BLM-protesten aan te vallen, zeg ik: dat is geen sociale bezorgdheid, dat is opportunisme.