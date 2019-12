Minister Grapperhaus is apetrots op de arrestatie van Ridouan Taghi. Hij stond helemaal te glimmen op de persconferentie. En de beloning van een ton hoeft – us ben zuunig – niet eens te worden uitgereikt. De politie is net zo verguld. Ze gunde het AD een blik in het vele recherchewerk dat aan deze triomf voorafging.

Tot tweemaal toe komt in dat artikel een belangrijk element naar voren: concurrenten van Taghi hebben de kit getipt. Zonder hun informatie zat staatsvijand nummer een nog steeds in zijn Dubaise villa.

We moeten dan ook niet denken dat de drugshandel of de zwarte economie van Nederland een slag zijn toegebracht. Misschien wel integendeel. De gevestigde machten zijn een lastige nieuwkomer kwijt, die door zijn al te opvallend gedrag voor te veel onrust zorgde. Zij hebben net zo goed een voorbeeld gesteld.

Dat Taghi voor de bijl ging, heeft – aldus het AD – ook te maken met het opvallend gedrag van een vastgoedmannetje, dat in heel korte tijd schathemeltjerijk werd en dat blijkbaar niet verborgen wist te houden. Hij stond daar te schitteren als een opgetuigde kerstboom. Ook dat trekt ongewenste aandacht waar de hele branche op den duur last van krijgt. De vakbekwame Europese drugsbaas houdt zich met zijn ondergrondse en bovengrondse netwerken zoveel mogelijk uit de kijker.

De komende maanden zal het netwerk van Taghi door anderen worden overgenomen, lui die een slimmere combinatie van verlokking en wraaknemingen zullen gebruiken dan de mateloze megalomaan, die door zijn eigen hoogmoed ten val is gekomen.

Je zult zien dat de prijzen van alle illegale genotmiddelen op hetzelfde niveau blijven.