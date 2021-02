Zo dan. Krijgt deze dinsdagochtend van dooi toch ineens een vrolijk aspect. Het is duidelijk dat er in heel Nederland hard gelachen wordt nu een rechter ineens met onmiddellijke ingang de avondklok van tafel heeft geveegd. Wij kunnen weer zonder hond of rugzak van Deliveroo de nachtelijke stad in. Die gedachte geeft vrijheid. Voor het overige maakt het weinig verschil: met al die dichte deuren hebben weinigen iets te zoeken op straat. Het zal stil blijven met hier en daar een wandelaar, die grote afstand houdt tot de medemens. Niet omdat hij het bewust probeert maar omdat het zo nu eenmaal gaat middenin de nacht als braaf Nederland thuis op één oor ligt, voor de buis met Netflix hangt of zich te buiten gaat aan drank en drugs.

Ondertussen heeft deze zaak behalve een komisch ook een ernstig aspect. De avondklok staat model voor het wettelijk knoeiwerk dat een constante is van de kabinetten Rutte. Tien jaar lang is er onvoldragen wetgeving afgeleverd die vaak genoeg ook nog tot ongewenste effecten leidde. Nu hebben we dan deze klap op de vuurpijl. Dat de avondklok is opgeheven, heeft niet te maken met het feit dat de regering de grondwet schond of zo maar vanwege juridisch gebroddel. Men beschikt over een ministerie vol rechtskundigen. Men grondvest een besluit op de verkeerde wet. Tegelijk rekent de rechter het de staat zwaar aan dat deze niet met een overtuigende bewijsvoering is gekomen met betrekking tot de effecten van avondklokken. Leidt deze zware maatregel werkelijk tot een substantiële teruggang in het aantal besmettingen? Verder dan een bewering is de overheid nooit gekomen. De adviezen van het OMT dienaangaande houden in de bewijsvoering zoveel slagen om de arm dat die nauwelijks hulp bieden. Kortom: men heeft er maar een slag naar geslagen en daarvoor juridisch gezien de verkeerde weg bewandeld.

Onder de kabinetten Rutte is de kwaliteit van het bestuur in Nederland sterk teruggelopen. De overheid slaagt er op te veel terreinen niet meer in haar ambities en beloftes waar te maken. Dat blijkt uit de gigantische budgetoverschrijdingen en blunders bij infrastructurele projecten, uit het toeslagenschandaal, uit wat door moet gaan voor de afwikkeling van de aardbevingsschade, uit het continue klootzakken rond de vaccinaties, uit de crisis in de jeugd- en de ouderenzorg, uit de woningnood, uit het feit dat men de snelwegen heeft vol gelegd met asfalt waar bij enige vorst de gaten in vallen, en zo voort, en zo verder.

Nu moet de regering in het stof bijten voor Viruswaarheid, een gezelschap samenzweringstheoretici met een heilig geloof in hun eigen sprookjes. Goliath midden op het voorhoofd getroffen door een juridische steen uit de slinger van een verstandelijk uitgedaagde David.

Mij komt een dode blanke man met een zware baard voor ogen wiens daden en woorden in dit tijdsgewricht op weinig applaus mogen rekenen. Toch deed hij regelmatige treffende uitspraken. Bijvoorbeeld deze: “Hegel bemerkte irgendwo, dass alle grossen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzu zu fügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce”. Omdat het onderwijs in de taal van onze allergrootste handelspartner is opgeheven, terwijl er aan de universiteiten van die partner meer studenten Nederlandse taal- en letterkunde studeren dan in ons land, lever ik er maar een vertaling bij. “Hegel merkte ergens op dat alle feiten en personen van wereldhistorisch belang om zo te zeggen twee keer voorkomen. Hij heeft vergeten daaraan toe te voegen: de ene keer als tragedie, de tweede keer als farce”. Het coronabeleid van het kabinet Rutte III is weliswaar niet van wereldhistorisch belang maar toch treft de uitspraak doel. Mark Rutte vergelijkt zich graag met zijn voorganger Cort van der Linden, misschien wel Nederlands grootste premier en bovendien een buitengewoon creatief minister van Justitie, die als zodanig de grondlegger is van het Nederlandse jeugdrecht. Zijn beide opvolgers in deze functies , Mark Rutte en Ferdinand Grapperhaus zijn inderdaad net als de avondklok een farce gebleken.

De plotse deconfiture van de avondklok moet uiteraard muzikaal worden begeleid. En wel met Je suis seule ce soir en Strangers in the Night.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. Datzelfde geldt voor het Groninger aardgasschandaal.

Update: de staat is net in beroep gegaan tegen de opheffing van de avondklok. Ze wil voortzetting van de maatregel tot er een definitieve regeling is getroffen. We zullen zien of de hogere rechters voor deze argumentatie gevoelig zijn. Daarbij zal ongetwijfeld op de achtergrond hun mate van gezagsgetrouwheid een rol spelen al zal dat uiteraard in hun uitspraak niet terug te vinden zijn. Ook als de staat gelijk krijgt, lijdt het kabinet Rutte III een aanzienlijk gezichtsverlies. Veel Nederlanders zullen denken dat Rutte c.s. niet tegen hun verlies kunnen en nu wraak nemen. Dat is een onjuist conclusie maar zo voelt het gedrag van het kabinet wel aan. Rutte zal wel met de schrik vrij komen. Voor Ferdinand Grapperhaus is het nu over en uit in de politiek. Hij heeft gefaald waar deze gevierde advocaat juist niet had moeten falen. Hij zal na het aantreden van het volgend kabinet wel teruggaan naar zijn goed betalende Zuidas klanten, slachtoffer van het Peterprincipe. Het kabinet als geheel vormt op zijn beurt een perfecte illustratie voor de wet van Murphy gaan.