Als we het hebben over verkeersslachtoffers hebben we het over een handjevol (naar verhouding) menselijke slachtoffers, maar nooit over de miljoenen platgereden dieren.

Wij mensen zitten te klagen over de avondklok. Het is allemaal zo lastig en er wordt zelfs beweerd dat jongeren er zwaar geestelijk onder lijden. Zoals altijd kijken we maar één kant op. De ik-kant. “Ik” moet altijd, overal en anytime ergens naartoe kunnen reizen. “Ik” mag niet belemmerd worden in mijn consumptiegedrag en snelheid. Daarbij komt nog het “mijn” geldargument. Het moet dan ook maar snel afgelopen zijn met die avondklok, zo hoor je intussen roepen.

Maar is die avondklok wel zo slecht? Op een aantal punten is dat helemaal niet het geval. Zo is het een stuk veiliger geworden in Nederland. Veel minder inbraken, veel minder ongelukken, veel minder geweld op straat, veel minder uitgaansoverlast en opgeheven “slooproutes”. De lucht is ook een stuk schoner geworden op bepaalde uren en het is het veel rustiger voor de vroege slapers.

De grootste winst is echter behaald door de dierenwereld. Enkele miljoenen dieren worden jaarlijks doodgereden in Nederland. In heel Europa bijna 200 miljoen geregistreerde gevallen per jaar. In Nederland zijn er per jaar al zo’n 10.000 aanrijdingen met reeën (bron: Volkskrant). Per avond en nacht zijn dat er zo’n 20-30. Door de avondklok zijn dat er heel-heel veel minder. Ook bij alle andere diersoorten, die heel vaak slachtoffer worden van onze doorscheurende moordmachines op wielen, is er veel dierenleed voorkomen.

Ik vrees dat heel veel mensen het helemaal niets kan schelen dat andere planeetbewoners dan mensen zo massaal om het leven komen. Daar merk je als mens toch niks van. Ja, behalve dan geklaag over blikschade. Ik denk ook dat juist door een redelijk klein offer de dierenwereld zich een beetje kan herstellen. Helaas rijden we de dierenwereld weer liever aan flarden, als het zo uitkomt. Want dat is ook het effect van het afschaffen van de avondklok. Het zou overigens zomaar kunnen dat niemand daarbij heeft stilgestaan, zo egocentrisch is de mensheid intussen wel geworden. Die fauna doet er immers niet toe.

Maar wat nu? Nu we toch de avondklok hebben ervaren als een bron van rust en veiligheid zouden we ons best moeten doen om ervan te leren. We zouden eens kunnen nadenken over hoe we die opheffing van de avondklok met zo weinig mogelijk gevolgen voor het dierenrijk vorm geven. Even een keertje denken aan de veiligheid van dieren. Misschien moeten we de maximumsnelheid op provinciale wegen wel verlagen naar 60 km per uur. Veel meer veilige oversteekplaatsen maken, wegen door natuurgebieden in de nacht sluiten. Dat zou al heel veel kunnen schelen.

Maar iets zegt me dat mensen zelfs een minimale aanpassing niet willen. Terug naar het oude “normaal” is de eis. Onberedeneerde haast gaat weer boven het leven van andere levende wezens. Geld boven leven. Boven het leven van miljoenen wezens die ook kinderen achterlaten of hun kind kwijtraken in het verkeer. Alleen noemen we het dan anders. Dat blijkt ook wel uit hoe we een en ander in de berichtgeving zien terugkomen. Als we het hebben over verkeersslachtoffers hebben we het over een handjevol (naar verhouding) menselijke slachtoffers, maar nooit over de miljoenen platgereden dieren.

Wat in ieder geval bewezen is: De avondklok is goed voor de dieren.