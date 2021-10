De bijsmaak van ‘het lekkere van Albert Heijn’

De baas van Albert Heijn mocht vorige week in het Algemeen Dagblad vertellen wat de grootgrutter allemaal doet om ons voedsel gezonder en duurzamer te maken. Ze gelooft in ‘positieve stimulans’ en ‘de kracht van stap voor stap’. Intussen verzet Albert Heijn zich tegen maatregelen die echt werken, worden boeren uitgeknepen zodat gestunt kan worden met stapelkortingen en kiloknallers, en worden kinderen voortdurend verleid tot snoepen.

De ongezonde leefstijl die de Albert Heijn ons verkoopt wordt duur betaald. Het aantal mensen met ernstig overgewicht is sinds 1990 meer dan verdubbeld. Steeds meer mensen krijgen daardoor diabetes of hart- en vaatziekten en overlijden vaak ook eerder. Als we de volksgezondheid willen verbeteren, zou het voorkomen van ziektes veel meer prioriteit moeten krijgen.

Maar Albert Heijn doet niet echt mee. Ja, er komen ‘NutriScores’ op de producten en de hoeveelheid suiker in sommige producten wordt een heel klein beetje minder. Maar om met een gezonde tas boodschappen de Albert Heijn uit te komen moet je nog steeds in vrijwel elk schap de verleiding van ongezonde en te goedkope keuzes weerstaan. Ze staan op ooghoogte, ze zijn het vaakst in de bonus, ze lokken kinderen via reclames en tekenfilmfiguren. Uit onderzoek van supermarktvergelijker QuestionMark blijkt dat Albert Heijn op het gebied van gezondheid tot een van de slechtst presterende supermarkten van Nederland behoort.

Het is in de retail breed bekend hoe we mensen makkelijker gezonde keuzes kunnen laten maken. Door gezond eten goedkoper te maken en ongezond eten duurder. Met een suikertaks en btw-verlaging voor groente en fruit bijvoorbeeld. Maar maatregelen die echt werken, kunnen vooralsnog niet rekenen op Albert Heijn. Samen met andere supermarkten wist Albert Heijn een suikertaks op frisdrank uit het Preventieakkoord te houden. Er bleef een slap akkoord over dat niet zal bijdragen aan minder overgewicht en alcoholgebruik, concludeerde het RIVM. Follow the Money onthulde hoe de supermarkten in de achterkamertjes op het nippertje politieke steun voor die suikertaks wisten te voorkomen. Ook de staatssecretaris geeft inmiddels toe dat het allemaal te vrijblijvend is.

De baas van Albert Heijn zou effectieve maatregelen niet moeten wegzetten als ‘opgeheven vingertje’, terwijl er miljoenen worden uitgegeven aan het manipuleren van ons koopgedrag met marketingtrucs. Supermarkten maken miljarden euro’s winst met de verkoop van ongezond, ultrabewerkt en verslavend voedsel. Dat kun je onmogelijk ‘het lekkere van Albert Heijn’ noemen. Supermarkten zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zich niet langer moeten verschuilen achter wat de consument zou wensen. De wensen van de consument worden overduidelijk beïnvloed door de supers. Beweeg die beïnvloeding de andere kant uit. Neem milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en de klanten serieus.