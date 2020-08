Wat heb ik een heimwee naar mei. Toen brachten de media elke dag hoopvolle berichten. Het aantal patiënten op de intensive care nam steeds sneller af. Het kabinet kondigde de ene versoepeling na de andere af. Op de televisie toonden de virologen hun opluchting. Ergens in de herfst kwam er misschien wel een tweede golf maar dat was ver achter de geestelijke horizon van de meeste mensen. Met het nieuwe normaal zou het waarachtig wel gaan.

Nu is het weer net maart: je hoort de ene jobstijding na de andere. Overal is het virus opnieuw in opmars. In heel de wereld stellen autoriteiten mondkapjeszones in om daadkracht te tonen. Hier en daar wordt met de avondklok gewerkt. Ondertussen is het duidelijk wie de schuldige is van deze nieuwe opleving: dat bent U. Of als dat prettiger leest: de buurman. U heeft lak aan de coronaregels. U schendt de afspraak met betrekking tot de anderhalve meter. U neemt het vliegtuig naar Ibiza. U bezoekt illegale feestjes van uiteenlopende omvang. Het is opmerkelijk hoe vaak tegenwoordig het woord “feestje” in de media te lezen valt. Vroeger zag je die term nooit. Iedereen geeft maar “feestjes”. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zich ontwikkeld van een vriendelijke oom tot een kwade bovenmeester die soms zijn woede niet kan bedwingen en als we niet oppassen de hele klas laat nablijven. Aan het begin van de nieuwe week is hij verbijsterd over een feest op de Maasvlakte.

Afgelopen zaterdag had ik een paar dingen te verhapstukken in de binnenstad van Rotterdam waar vanaf 5 augustus een mondkapjesplicht geldt om het publiek bij de les te houden. Het viel op hoe de mensen juist massaal hun best deden om afstand tot elkaar te bewaren. Natuurlijk lukt dat niemand de hele tijd want het vereist een behoorlijke oplettendheid maar de mensen deden massaal hun best en de uitzondering bevestigde de regel. Iedereen is elke dag wel een paar keer ongewild te dicht in de buurt van een ander. Dat duurt hoogstens een paar seconden.

Er zijn inderdaad Nederlanders die de regels aan hun laars lappen. Zij houden zich niet aan wat we volgens de autoriteiten “met elkaar” hebben afgesproken. Dat is een kleine minderheid. Deze maandag meldden de media met verontwaardiging vast dat er in de nacht op afgelegen plekken een soort house parties georganiseerd zijn. Dat zijn net zo min als het gebeuren op de Maasvlakte echt massale bijeenkomsten. Net zoals de demonstraties van de viruswaanzin-adepten. Laat U niet met zulke minderheden op één lijn stellen. Accepteer het niet als er een zit te oreren dat de jeugd als geheel er een potje van maakt. Dat is namelijk niet waar. Anders zou je iets anders zien. Het enige dat op een massaal negeren van de pandemie leek was het bezoek aan het strand van afgelopen vrijdag maar na afloop van deze dag prees men de badgasten om de zorgvuldige wijze waarop zij de anderhalve meter respecteerden. Offerfeest idem dito: geen centje pijn behalve voor de schapen.

Laat U dus niet ongestraft de maat nemen. Zeker niet zolang de verantwoordelijken voor het welzijn van ons land zo massaal op vakantie zijn. De Tweede Kamer is bij gods gratie bereid om half augustus een commissievergadering te houden over de ontwikkelingen rond het coronabeleid. Lodewijk Asscher heeft nu gevraagd de parlementariërs eerder van reces terug te roepen. De leden van het kabinet zijn nog massaal op vakantie, minister Hugo de Jonge voorop. Iedereen heeft recht op zijn rust maar er zijn situaties dat alle verloven worden ingetrokken. Dit is er een van. Het kabinet Rutte 3 zendt vanuit soms verre locaties, zoals het oranjegekleurde Zweden, maar één boodschap uit: laat je niet opjuinen. Alles is oké. Niks aan de hand mensen.

Wie nu met de pet in de hand bij de banken om een hypotheek vraagt, moet aannemelijk maken dat corona zijn of haar inkomen niet zo gemakkelijk op de tocht kan zetten. Anders is het jammer maar helaas. De banken zijn niet frivool. De banken zijn niet op vakantie. De banken calculeren en nemen geen risico. Het risico is voor U. Dat is de boodschap van augustus 2020. Het wordt nu nog gemaskeerd door tal van overheidsmaatregelen maar het risico is voor U.

Ik ben bang dat dit een historische maand wordt, het begin van een periode die ons nog lang zal heugen, het echte begin van de nieuwe tijd waar Years and years nog een zwakke afspiegeling van is.