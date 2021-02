Breda staat te boek als een van Nederlands gezelligste steden. Uit heel Nederland komen liefhebbers naar het fameuze carnaval waarvan de afgelasting in dit coronajaar ernstig wordt betreurd. De kroegen van het oude centrum en het Ginneken genieten landelijk faam. Wie kent niet De Beyert met zijn brouwketels, De Bommel met zijn leestafel of de Vrachtwagen op de Havermarkt? Overal bidt men weesgegroetjes voor het behoud van deze instituten nu ze zo heftig door de lockdowns zijn getroffen.

Want Breda is een katholieke stad. Toch is de Grote Kerk nog steeds in handen van de PKN. Breda kent een deftige protestantse minderheid, deels verantwoordelijk voor de bijnaam “Het Haagje van het Zuiden”. Er is zelfs een Waalse gemeente waar de dominee in het Frans preekt. Ooit was de Bredasche Courant het enige niet katholieke dagblad in het Zuiden. Bert Voeten en Marga Minco maakten deel uit van de redactie. Breda bewijst: het leven is goed in het Brabantse land.

Of toch niet? Aan de waarachtigheid van dit alles is door zeven vooraanstaande Bredanaars ernstige twijfel gezaaid. Zij wekken de indruk dat achter het carnavalesk mombakkes iets heel anders schuil gaat: een naargeestige, hatelijke burgermannetjesmentaliteit.

Het zijn Paul Depla (PvdA), Boaz Adank (VVD), Daan Quaars (VVD), Greetje Bos (VVD), Paul de Beer (D66), Marianne de Bie (D66) en Miriam Haagh (PvdA). Samen vormen zij het College van Burgemeester en Wethouders. Zij zijn het die de vlag van Breda, bestaande uit drie witte kruisen op een rood veld, hebben besmeurd tot het een bescheten doek was.

Depla, Adank, Quaars, Bos, De Beer, De Bie en Haagh stellen voor de daklozen van Breda op hun uitkering te korten want zij hebben geen woonlasten. Zij zwelgen in de ogen van Depla, Avank Quaars, Bos, De Beer, De Bie en Haagh dan ook in het geld en het kan best wat minder. Om precies te zijn: van 875 naar 730 euro. Dat stimuleert ze tevens werk te gaan zoeken. Het is nog een formaliteit ook want deze luxepaarden worden in de praktijk al sinds 2019 door de gemeente in hun uitkering geraakt.

Daklozen hebben niks te klagen, want met hun pissen en schijten is het in Breda dik in orde, schreven Depla, Avank Quaars, Bos, De Beer, De Bie en Haagh aan de fractie van de SP in de Bredase gemeenteraad bij welke dit beleid tot enige bevreemding had geleid.

Uiteraard gebruikten zij andere bewoordingen: “Er is elk moment van de dag een plek waar daklozen terecht kunnen voor hun sanitaire behoeften, een maaltijd of andere vormen van ondersteuning, zoals opwarmen. Niemand hoeft tijdens deze koudegolf op straat te verblijven’”. Zo lang de temperatuur ‘s-nachts beneden de vijf graden blijft, zorgt de gemeente namelijk voor verplichte vorstopvang. Het is tijdens de koudegolf verboden om in een tent of een auto te overnachten. Dat kan zelfs celstraf opleveren, wat voor iemand zonder dak boven het hoofd misschien een verbetering is.

Als volgende week de temperaturen weer stijgen, gaat dit nachtasiel van de zo genadige Bredase autoriteiten weer dicht. Dan wacht opnieuw de straat waar het leven volgens Depla, Adank, Quaars, Bos, De Beer, De Bie en Haagh zo voordelig is.

Tot hun verdediging zullen ze ongetwijfeld aanvoeren dat hun besluit is gebaseerd op onderzoek. Ze hebben godbetert na laten gaan of daklozen niet financieel bevoordeeld werden boven andere bijstandsgerechtigden die wel huur, gas en licht moeten betalen. En verdomd, het was zo. Aan deze schrijnende onrechtvaardigheid werd zelfs zo snel een einde gemaakt dat nu pas de formele regeling aan de raad wordt voorgesteld.

Die heeft nog de kans – zij het achteraf – Depla, Adank, Quaars, Bos, De Beer, De Bie en Haagh de pas af te snijden.

Tot zolang blijft de Bredase vlag een bescheten doek.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. Net als de aardbevingsschade in Groningen trouwens.

Naschrift: de gemeente Breda wil een geheel nieuwe opvang voor daklozen l bouwen. Die kost 4,8 miljoen euro. Er kunnen maximaal 40 mensen terecht. Er is ook een ingewikkeld plan om dakloosheid tegen te gaan, geheten Een Nieuw Fundament, Een Nieuw Leven. Het staat bovenin deze file. Van alles over ketenaanpak en zo. Ik raad lezing van deze tekst sterk aan omdat het zo’n mooi inzicht geeft in de bureaucratie van de 21ste eeuw.