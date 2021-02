Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 stemde ik op de Giessenburgse partij JEZUS LEEFT. Evangelist Joop van Ooijen uit Giessenburg, oprichter en tevens lijsttrekker, wist helaas geen zetel te bemachtigen. Mijn motivatie was als volgt: het opkomstpercentage bij de Europese verkiezingen van 2009 was krap zevenendertig procent. Parlementsleden hadden dus nauwelijks een mandaat. Dit verhinderde de in eigen land uitgerangeerde politici Hans van Baalen en Guy Verhofstadt niet om begin 2014 wereldleidertje te spelen op een plein in Oekraïne. Ze zouden de dictator weleens even verjagen namens zesendertig komma acht procent van het Europese electoraat. Olie op het vuur in een burgeroorlog.

Het zou veiliger zijn, redeneerde ik, wanneer er door het grote publiek duidelijk te herkennen clowns in het EP zaten. JEZUS LEEFT kon daarvoor garant staan.

Vrijdagmiddag, aan het einde van een krankzinnige week in de Nederlandse politiek, viel mijn oog tijdens een wandeling op zo’n modern, steriel verkiezingsbord met posters van alle partijen. Net bekomen van de haperende avondklok, beging Wopke Hoekstra een kinderlijke PR-blunder door vrolijk rond te schaatsen op een vanwege covid-19 al maanden voor recreanten gesloten ijsbaan. “Sorry”, zei Wopke, net als Ferdinand na z’n trouwpartij in de zomer. ‘Het houdt niet op’, dacht ik bij mezelf, en toen zag ik op dat bord ‘JEZUS LEEFT’ staan.

Ik kreeg een visioen: de Clown Reset na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Overweegt u bijvoorbeeld eens een stem op de Feestpartij van Eindhovenaar Johan Vlemmix, slogan: ‘De politiek is een feest, maar we hebben wel nieuwe slingers nodig’. Zelf zal ik andermaal voor JEZUS LEEFT gaan, in de hoop dat er voortaan duidelijk herkenbare clowns over elkaar struikelen achter de regeringstafel. Kabinet Clown 1 hoeft niemand serieus te nemen, in tegenstelling tot dat steeds maller wordende Rutte 3. Send in the clowns!