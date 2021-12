De commentsectie op sociale media is niet representatief voor de samenleving

Gisteren was weer zo’n moment, de moed zakte me tijdens de persconferentie in de schoenen. Wéér geen kerst met de hele familie en niet in een dampende kroeg aftellen tot het nieuwe jaar. Ik snap de situatie, de afweging en de moeilijke keus die door het demissionaire kabinet is gemaakt. Maar voor mij, een 25-jarige student, voelt de situatie ook opnieuw erg uitzichtloos. En alsof dit niet genoeg was, besloot ik ook nog de reacties onder een nieuwsbericht op sociale media over de persconferentie te lezen. De plek voor het publieke debat, anno 2021. Dacht ik.

De reacties in kwestie waren op een bericht van NU.nl. De reacties met anti-vaccinsentiment voeren daar de boventoon. Argumenten om het vaccin niet te nemen ontvangen honderden ‘vind-ik-leuks’, tussendoor zie je af en toe een scheldpartij die gericht is aan Rutte en de Jonge. Er is een overvloed aan pseudowetenschappelijke feiten en creatief gevonden complottheorieën.

Vaccins zijn een prachtig resultaat van de wetenschap en zijn ons sterkste wapen in de strijd tegen corona. Maar het vraagt om een collectieve aanpak. Een aanpak waar het gros van de mensen in deze commentsectie het niet mee eens is. Tijdens het lezen droop het laatste beetje moed door m’n schoenen de grond in.

Ik viel hier in een valkuil. Ik zag namelijk op dat moment de commentsectie als een representatie van de samenleving. Dit is een fout die snel gemaakt is. Deze commentsectie, en commentsecties in het algemeen op sociale media, zijn niet een afspiegeling van de samenleving. Maar kunnen je wel op het verkeerde been zetten. Vooral in een online omgeving waar de consensus van de menigte een indicator is voor de geloofwaardigheid van informatie.