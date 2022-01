Ik ben benieuwd of onze sector vrijdagavond in de persconferentie überhaupt genoemd zal worden

Afgelopen maandag werden ze allemaal voorgesteld: de bewindspersonen van het nieuwe kabinet-Rutte IV. En toen voor ons het moment suprême eraan kwam bleek maar weer eens hoe hoog onze sector bij onze minister-president op de prioriteitenlijst staat: “Dames en heren hier is Gunay Uslu, de nieuwe staatssecretaris van eh……… Cultuur en Media.”

Misschien was de “eh…….” van Rutte nog een laatste saluut aan Ingrid van Engelshoven die nooit goed uit haar woorden kon komen en, door mij in ieder geval, vooral herinnerd zal worden om het woordje “eh…..”.

Als staatssecretaris zit mevrouw Uslu overigens niet in de regering, maar wel in het kabinet, zij zit dus niet met de koning in één gremium. Is dat een actie van de koning zelf? “Hee Rutte, dat gezeik over “eh…..” cultuur wil ik in de regering niet meer hebben. Wij hebben onwijs gedoe gehad dat we die bandeonist die dat moppie heeft gespeeld op onze bruiloft nooit hebben betaald en ik ben die “eh….” cultuurgasten helemaal zat”.

De staatssecretaris van Cultuur zal alleen in de ministerraad verschijnen wanneer er een onderwerp wordt besproken dat in haar portefeuille zit. De staatssecretaris heeft in de ministerraad overigens géén stemrecht. In de vorige regering was er nog sprake van een minister van Cultuur. Is hier sprake van een devaluatie?

Mevrouw Uslu liet zelf overigens weten het “spannend” te vinden, pas een paar weken lid te zijn van D66, en er eerst goed over nagedacht te hebben, en met haar gezin overlegd te hebben, voordat ze “ja” zei op de vraag of zij staatssecretaris van Cultuur en Media wilde worden.

Robbert Dijkgraaf heeft formeel als minister natuurlijk ook cultuur in zijn portefeuille, dus we kunnen onze hoop richten op deze charmante man. En toch…. In een interview bij NPO-FairPractice-wappie Matthijs van Nieuwkerk heeft dhr. Dijkgraaf toegegeven slechts één keer in zijn leven een popconcert te hebben bezocht: David Bowie in de Kuip. Voor mij als popmuzikant toch wel een teleurstelling dat hij “niets heeft” met popmuziek, maar alla.

En dan donderdag: het OMT adviseert versoepelingen in onderwijs, winkels en sport. Dat is natuurlijk heel mooi voor die sectoren, maar we missen wel heel erg versoepelingen voor horeca en “eh….” cultuur. Is het een voorbode? Moeten wij ons na vier magere Ingrid-jaren voorbereiden op drie magere Gunay-jaren? Ik hoop het niet. Ik wil het ook niet geloven. Ik heb daarom besloten minimaal 100 dagen positief te blijven over onze nieuwe bewindspersonen. Ik zal ze natuurlijk wel heel kritisch blijven volgen.

Vrijdag 14 januari om 10:00 uur is de ministerraad. Daar zal men zonder de aanwezigheid van onze staatssecretaris van “eh…..” Cultuur en Media een beslissing moeten maken over de eventuele versoepelingen. Ik ben benieuwd of de talkshows en social media van donderdag 13 januari nog gevolgd worden door de minister van O “eh…” C en W en of onze sector vrijdagavond in de persconferentie überhaupt genoemd zal worden.

100 dagen na 10 januari is het 20 april.