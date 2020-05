Toen ik hoorde dat de nieuwe wet aangenomen was overviel mij een grote gevoel van verslagenheid en teleurstelling. Ja, ik weet dat er voor mijn situatie niet direct iets veranderd maar dit geldt zoals het ernaar uitziet niet voor 10.000en andere wajongers. Wat ik begrepen heb willen ze voorkomen dat Wajongers er op achteruit gaan door deze wet, dus ik ben zeer benieuwd hoe het de komende jaren zal gaan.

Mijn situatie is zodanig dat ik wel graag wil werken, maar dit tot nu toe nog niet is gelukt. Ik heb het geaccepteerd zoals het is maar dat heeft veel harde lessen gehad. Ik ben op het moment zover dat ik eigenlijk wel graag weer wat zou willen betekenen, maar hoe vind je werk dat bij je past en wat haalbaar is?

Stel dat ik werk zou vinden en het gaat weer mis, dan kom ik dus in de nieuwe regeling van de wet terecht waarbij ik, naar ik begrepen heb, 12 maanden de tijd heb om een nieuwe baan te vinden met een ww-uitkering. Voor mij persoonlijk geeft dit me enorm veel druk. Als er teveel verwachtingen op mijn bord liggen, word ik ziek en krijg ik hoofdpijn. Dit is een van de redenen waarom ik tot nu toe nog geen werk heb kunnen behouden.

Veel werkgevers willen mij best een kans geven maar lopen dan tegen verkeerde verwachtingen aan. Omdat je niks aan mij ziet en ik goed kan praten leggen mensen vaak automatisch de lat te hoog. Dan moet ik weer uitleggen waarom iets mij niet goed lukt.

Ik heb het onbekende syndroom 22q11ds, wat een dusdanig grote impact op mijn leven heeft dat ik hierdoor altijd overschat word. Het is frustrerend om altijd te moeten uitleggen waarom iets niet lukt zoals je graag zou willen. Ik ben langzamer met leren dan andere mensen en moet daarom ook iets vaak herhalen voordat het in mijn systeem zit. Desondanks laat ik mij hierdoor niet tegenhouden om toch te blijven proberen want ik weet dat ik zoveel zou kunnen betekenen en ik wil dit ook zo enorm graag!

De vraag voor mij is wat voor effect de nieuwe wet heeft op mijn mogelijkheid om een baan te zoeken, vinden en te behouden? Het heeft mij 20 jaar gekost en ik zit nog steeds zonder werk. Ik wil nu met behulp van een jobcoach gaan kijken of er toch nog mogelijkheden zijn voor mij om aan dat verwachtingspatroon te gaan werken. Zou ik op een andere manier om kunnen gaan met druk? Als ik niet 24/7 bezig ben met werk zou het dan wel mogelijk kunnen zijn om een aantal uren in de week actief aan het werk te zijn?

Dit zijn vragen waar ik me de komende jaren op wil gaan richten en ik hoop daarbij niet teveel tegen de nieuwe wet aan te gaan lopen.

Het feit dat ze deze nieuwe wet door de Tweede en Eerste Kamer hebben gedrukt voelt voor mij alsof er een trein over mij is heen gewalst. Er is nog zoveel onduidelijk en wat voor gevolgen heeft het nu precies? Ik weiger echter om bij de pakken neer te gaan zitten. Leven met een beperking is moeilijk maar het geeft ook vechtlust en doorzettingsvermogen. Wat voor een ander een peuleschil is kost mij veel meer moeite maar dat maakt me tegelijk ook weer sterker!