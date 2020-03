In deze crisis herhaalt de oproep zich regelmatig: de dood hoort bij het leven. We moeten het rondwaren van het coronavirus in de populatie accepteren. Met soms daarbij: de economische schade is uiteindelijk groter wanneer we dat niet doen.

De oproep is helder, we dienen ons te schikken in wat de natuur voor ons heeft bedacht. Maar hoewel de dood misschien bij het leven hoort is niets aan deze pandemie natuurlijk.

Het in intensief onderling contact brengen van zieke dieren, of dat nou op een exotische markt is of in de intensieve veehouderij, heeft niets natuurlijks; dat is de mens die diens leefomgeving tot middel voor eigen gewin maakt. Ondanks dat we inmiddels zo veel vlees eten dat we er letterlijk ziek van worden.

De zoönosen die daarbij onvermijdelijk de sprong van dier naar mens maken hebben daarmee ook niets natuurlijks; immers waren de vrijgekomen gifstoffen in Bhopal en Jilin dit ook niet, hoewel uit exact dezelfde elementen als het coronavirus en al het leven op aarde opgebouwd. Aldus hebben we Q-koorts door geiten, hepatitis E in het varkensvlees, straks wellicht vogelpest via eenden; en dat is alleen nog maar in dit land!

Ja, dit land, want met een dagje per vliegtuig ben je al aan de andere kant van de wereld. Waarom doet alleen al het feit dat onze eigen biologische klok er ernstig door ontregeld raakt ons niet realiseren hoe onnatuurlijk het is om mensen in aluminium kokers met hoge snelheid van hot naar her te slepen? Is het écht zo belangrijk om die zakelijke afspraak dezelfde dag nog met een handdruk te bevestigen, exact dezelfde zon vanaf andere lengtegraden huidkanker te laten veroorzaken of spirituele verdieping of goedkoop vertier te zoeken in verre oorden?

Kortom, waarom komt de roep om het leven te accepteren zoals het is pas als het anonieme slachtoffers maakt, getallen op een website?