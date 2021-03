Soms zou ik wel willen dat ik zwart was, homo of jong. Misschien wel allemaal tegelijk, dat schiet pas echt op. Maar ik ben een oude witte man met een mening en dan zit je niet in de beste hoek. Zeker als je ook nog eens tot de 1% rijken behoort en nog werkt terwijl je allang achter de geraniums had moeten zitten. Je mag geen gedicht vertalen van een Afro-Amerikaanse dichteres, geen mening hebben over het milieu dat je verpest hebt en niets zeggen over ongelijkheid omdat jezelf rijk bent.

Gelukkig komt er misschien wel weer een privilege bij. Eerst al de berichten over een vaccinatiepaspoort waardoor ik straks naar de disco kan en heerlijk rustig mag dineren in restaurants en hangen in cafés, zonder te reserveren want er is plaats genoeg, door al de mensen die eindeloos moeten wachten op het tempo van de farmaceutische industrie. En het wordt nog beter als Herstel-NL zijn zin krijgt (heeft zichzelf vandaag weer hersteld met een advertentiecampagne). Dan komen er plekken komen waar ouderen veilig vertoeven omdat daar geen besmet volk kan komen. Een veilige plek in de bus: ‘slegs vir ou mense’. Afzonderlijke secties in restaurants voor mensen met een vaccin. Een soort apartheid avant la lettre.

Heerlijk zo’n oneerlijke volkomen a-solidaire wereld.

Dus toch neem ik het als ouwe lul maar op voor degenen die hier allemaal de dupe van zijn. Met name de jongeren die op hun studenten- of kinderkamertje geen kant op kunnen, mensen met een depressieve natuur die helemaal geen uitweg meer zien, die geen perspectief krijgen anders dan een beetje sporten in de open lucht of misschien weer in een collegebank naar een saaie professor mogen luisteren. Maar ook de gezinnen die met zijn vieren of vijven in een veel te kleine (en te dure) woning zitten, thuis moeten werken in de slaapkamer of bezemkast en met gekrulde tenen moeten meeluisteren naar het onderwijs op afstand. En uiteraard de ondernemers die inmiddels bij de pakken neerzitten omdat hun ideeën om overeind te blijven zijn uitgeput.

Ik snap daarom de behoefte van Herstel-NL wel om een oplossing te zoeken. Die oplossing ligt volgens mij in het beleid rond de vaccinatie. Natuurlijk weer een mening van een amateur, maar is dit niet logisch: inmiddels valt wel vast te stellen welke mensen echt veel risico lopen om op de ic terecht te komen en/of doodgaan door corona. Bijvoorbeeld oude mensen met een zwakke gezondheid, een hartkwaal of longziekte en mensen die overgewicht hebben. Als die groep gevaccineerd is kunnen we gewoon alles van het slot gooien. Er worden dan nog wel mensen behoorlijk ziek maar door het herstel van de gewone medische hulp dalen de cijfers daar en komen we wellicht terug op de gemiddelde sterftecijfers. Richt nog een paar sporthallen in met ziekenhuisbedden voor mensen die echt niet thuis kunnen uitzieken en zet de farmaceutische industrie onder druk om hun patenten te delen. Klaar is Kees. Als je dan nog bang bent neem je maar op eigen houtje voldoende maatregelen om jezelf te beschermen.

We zijn een beetje blind geworden door het ic-bedden en ziekenhuisopname-syndroom. Terwijl de hele economie op instorten staat want die klap komt als we ons allemaal weer verdringen op de terrassen van de horeca die het wél nog net heeft overleefd. En als we weer leuke dingen kunnen kopen in de winkels die niét over de kop zijn gegaan net als alle bedrijven die deze winkels aanleveren. Want straks komt de belastingdienst al de uitgestelde BTW en loonbelasting innen en de volgens hen ten onrechte geinde NOW. De belastingdienst, oh ja, waar kennen we die ook weer van de laatste tijd?

Nog even en Rutte kan weer beginnen met formeren. Kan hij als een echte leider de ramp managen die hij nu zelf heeft veroorzaakt.

Een minuut voor twaalf: de crisis moet nog beginnen