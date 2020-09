Een woeste storm heeft dit weekend enorme schade aangericht aan de bossen hier op Mallorca. Bomen, sommige twintig of dertig jaar oud, braken als luciferhoutjes. Aardverschuivingen duwden duizenden kilo’s aarde en steen de dalen in en wegen raakten versperd. Dat alles nadat de temperatuur wekenlang niet onder de 36 graden was gedaald en een uitzonderlijke voorbijkomende wolk met veel enthousiasme werd begroet. De Afrikaanse hittegolf is tot bedaren gebracht.

In Death Valley CA, USA, werd afgelopen 16 augustus de record-hoogste temperatuur op aarde ooit gemeten van 54,4 celsius. In Californië knapten de bomen niet in een storm maar werden ze verslonden door een grote brand, die een half miljoen hectares aan bos in as legde.

Eind juli publiceerde de Review of Geographics de uitkomsten van een onderzoek die weer eens bevestigden dat de opwarming van de aarde schromelijk wordt onderschat. Bij een verdubbeling van de CO2-uitstoot zou de aarde tussen de 2,6 en 4,1 graden celsius opwarmen. Inmiddels worden voorspellingen over de gevolgen van de CO2-uitstoot zo’n beetje elk jaar naar boven bijgesteld. Ik zou het liefst wegblijven van alle doemscenario’s en onheilspreken, omdat ik nog steeds geloof dat de mensheid over een veerkracht beschikt die ons ternauwernood uit de penarie zal halen.

In 2015 werd er in Parijs een klimaatakkoord getekend. 197 landen ratificeerden het. Het was bindend, hoewel er vooralsnog geen sancties waren voor het niet nakomen van de afspraken. Al bij de eerste tussenstand-meting in 2018 bleek dat er weinig schot in de voortgang zat. Een jaar eerder had Trump al laten weten per november 2020 uit het akkoord te stappen.

In Nederland moest de milieuorganisatie Urgenda vier jaar lang procederen tegen de Nederlandse staat om maatregelen af te dwingen die verder gaan dan de voorgenomen plannen. Het hooggerechtshof stelde dat de Staat de verantwoordelijkheid heeft om: “passende maatregelen te nemen om de Nederlandse bevolking te beschermen (…) tegen ‘extreme hitte, extreme neerslag, de verstoring vNoodweeran ecosystemen en de stijging van de zeespiegel.” Toch geen kattenpis als hooggeleerde toprechters de staat zo corrigeren.

Maar wat gebeurt er nu echt? En vooral: wat is er nodig om de veranderingen nog tijdig door te voeren? Een crisis à la Corona tot de tiende macht? Een wereldoorlog? Een revolutie die het bestaande systeem omverwerpt? Of zit de oplossing in het versterken van internationale samenwerking: economisch, sociaal en politiek?

Een minuut voor twaalf: kies voor eerlijke globalisering