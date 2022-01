Het is weer januari en dus gaan er tientallen miljoenen gemeenschapsgeld naar de autoindustrie. Autoverkopers mogen klanten dit jaar maar liefst 85 miljoen euro korting geven op hun elektrische auto’s.

Voor nieuwe elektrische auto’s is inmiddels bijna 18 miljoen euro aangevraagd; van de beschikbare 71 miljoen euro. Voor tweedehands auto’s 4 miljoen; een kwart van de beschikbare 16 miljoen. Mocht je te laat zijn; volgend jaar is er weer een ronde.

Is dit verduurzaming? Elektrische mobiliteit is gemiddeld beter dan verbrandingsmotoren. Maar we weten allemaal dat ook elektrische autoproductie en -gebruik extreem vervuilend is; van de batterij productie en afval, rubber fijnstof, schaarse metalen, tot de grijze energie die het gebruikt. Dit laat onder meer dit rapport over de echte prijs van elektrische auto’s zien, van DBS Bank en Impact Institute. Iedereen nu in een nieuwe elektrische auto laten rijden heeft werkelijk niks te maken met een duurzame economie.

Waarschijnlijk stoot ik de vele mensen die elektrisch rijden vanwege klimaatverandering nu voor het hoofd. Ze voelen juist dat ze goed bezig zijn. Toch is het de ongemakkelijke waarheid. En deze subsidieregeling zegt veel over de oppervlakkigheid van zogenaamd duurzaamheidsbeleid.

Beleid dat autobezit en gebruik minimaliseert is het beste. Je kunt dit geld beter inzetten. Geef mensen een budget voor een deelauto. Laat bestaande auto’s ombouwen. Geef korting op een OV-kaart. Geef geld voor een tweedehands, circulaire fiets. Of maak het OV fijnmaziger.

Het is weer slim gelobbyd van de machtige autoindustrie; onder het mom van minder CO2-uitstoot krijgen multinationals zo indirect duurbetaald belastinggeld. Dit zelfde trucje doet elke industrie – het Klimaatakkoord is toch ook een beetje een subsidiefeestje voor vervuilende industrie onder het mom van duurzaamheid.

Tegelijkertijd rijden er in Nederland al vijf jaar doodleuk een half miljoen diesels rond die met illegale sjoemelsoftware verkocht zijn. Deze hadden al een jaar verboden moeten zijn, vanwege de dodelijke gezondheidsschade. Wrang genoeg zal Volkswagen als grootste dieselfraudeur nu het meest profiteren van de subsidieregeling, als populairste elektrische automerk.

Toegegeven: duurzamere wegmobiliteit staat enigszins op de radar van het kabinet. Zo staat rekeningrijden weer op de agenda. Weliswaar pas voor 2030 en zónder te veel duurzaamheidsprikkels. En de vernietiging van natuur bij Amelisweerd voor asfalt is van de baan.

Toch zou de regering moeten stoppen met vijftig tinten grijs als groen verkopen. En werk moeten maken van slimme financiële prikkels, zonder gratis geld voor vervuilers. Zoals de afschaffing van miljarden subsidies en voordelen voor brandstoffen. En het belangrijkst: reken gewoon de echte prijs voor een auto.