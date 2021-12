De echte tweedeling in deze crisistijd

Wie vindt dat het wachten op de boosterprik wat al te lang duurt, springt gewoon achter het stuur van de hybride en gaat er in Frankrijk eentje halen. Fluitje van een cent als je de weg weet en het geld voor de brandstof in je achterzak hebt.

Wanneer U en ik die boosterprik krijgen, ligt in de schoot der goden. Men heeft in Den Haag een heel systeem opgetuigd om vast te stellen wie het eerst in aanmerking komt. Dat leidt tot een aanmerkelijk vertraging en daarom ‘bungelt’ Nederland onderaan.

Ons land hoort niet te bungelen. Ons land hoort vooraan te staan. Dat hebben we allemaal op school geleerd. Nederland is klein maar we hebben het wel beter voor elkaar dan in de rest van de wereld.

Om het op zijn Schiedams te formuleren: dat is mooi gezegd maar je hebt er verder geen hol aan. De kwaliteit van het bestuur is door ondoordacht privatiseren en bezuinigen de afgelopen twintig jaar achteruit gehold. Je kunt er niet meer op vertrouwen dat de overheid haar zaakjes voor elkaar heeft. Als je op de staat moet rekenen, ben je maar al te vaak de lul.

Dinsdagochtend bracht de onderwijsraad een alarmerend rapport uit over de woekering van particuliere en peperdure bijlesbedrijven. Rijke ouders schakelen ze in toenemende mate in voor hun eigen kinderen. Anders behoren ze straks nog tot het kwart van de leerlingen dat het onderwijs als functioneel analfabeet verlaat.

Dát is nou tweedeling.

Wie vindt dat het wachten op de boosterprik wat al te lang duurt, springt gewoon achter het stuur van de hybride en gaat er in Frankrijk eentje halen. Fluitje van een cent als je de weg weet en het geld voor de brandstof in je achterzak hebt. Gewone mensen, die nu voornamelijk de inflatie in hun portemonnee voelen, door de halve lockdown op tilt gezette ZZP-ers of werkloze vijftigers, die ondanks alle gejammer over het gebrek aan arbeidskrachten toch nooit voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd, kortom iedereen die vroeger als ‘Jan met de pet’ werd aangeduid, – vrouw, transgender of man –, die kan niet zomaar even naar Frankrijk voor een vaccinatie.

Dát is nou tweedeling.

Wie er de centen voor heeft, kan zich uitstekend redden in Hugolandië. Heb je last van ouderdomskwaaltjes, dan volgt een keukentafelgesprek met een lul of een tut hola van de gemeente die komt nagaan wat je zelf nog kunt en welke familieleden of buren als mantelzorger vallen in te schakelen. Je kunt natuurlijk ook Zuster Jansen laten komen. Daar hoort wel een factuurtje bij. Een prima oplossing is dat voor wie het te druk hebben met handel in bitcoins of zo om hun oude vader elke dag te helpen bij het huishouden, het opstaan en het naar bed gaan.

Dát is nou tweedeling.

Als jij om jouw moverende redenen je niet laat vaccineren en dus een bron van besmetting bent voor je omgeving en vooral een gevaar voor jezelf, dan kun je niet zomaar vrolijk door het leven springen. Dan heb je de plicht je eigen lijf en dat van anderen te beschermen tegen de risico’s die je keuze met zich meebrengt. Dan hoor je het gezelschap van anderen zoveel mogelijk te beperken. Dan is het sociaal en getuigt het van burgerschapszin de horeca, de theaters, de bioscopen te mijden. Alles wat je niet in de supermarkt kunt vinden, bestel je online. Je hebt immers voor een andere coronastrategie gekozen dan de gevaccineerden.

Dat is nou géén tweedeling.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

