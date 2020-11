Bij sommige jongeren ontaardt de teleurstelling in frustratie. Zo erg dat levensgevaarlijk illegaal vuurwerk juist nu in Geitenkamp als wapens worden gericht op voorbijgangers

Beste Geitenkampers,

Graag wil ik u feliciteren met uw verjaardag. Vandaag is precies honderd jaar geleden de eerste steen gelegd op het heuvelige land van twee boerderijen: Geitenkamp! Wat mij betreft woont u hoog en droog op één van de mooiste plekken van Nederland. Elke keer als ik op Geitenkamp kom, groeit mijn gevoel voor u. Dit begon bij de herdenking op Geitenkamp in april en speciaal ook uw kinderen stelen mijn hart, als ik in de Rozet bibliotheek boekjes met ze lees. Wat mij betreft zijn u en ik een geschiedenis aan het opbouwen. In goede tijden en slechte tijden, hoop ik.

Ik ben niet de enige die van Geitenkamp houdt. In Arnhem zeggen wij, ook in coronatijd: ‘Wie aan Geitenkamp komt, komt aan ons’.

Toch is Geitenkamp ook heel gewoon. Want ondanks de overal zo gewilde jaren dertig woningen en ondanks het prachtig uitzicht, zit Geitenkamp nu het erop aan komt met heel Nederland in hetzelfde schuitje op dezelfde coronazee. De horizon ligt beroerd ver weg, juist nu de traditioneel gezellige bezoekmaand begint, die wij naar goed gebruik knallend afsluiten voor een spetterend nieuw begin.

Maar knallen gaat nu niet, de ziekenhuizen, zag ik bij mijn bezoek eergisteren, liggen zonder brandwonden en kapotte ogen al helemaal vol coronapatiënten. Dat is voor ons allemaal verdrietig, maar bij sommige jongeren ontaardt de teleurstelling in frustratie. Zo erg dat levensgevaarlijk illegaal vuurwerk juist nu in Geitenkamp als wapens worden gericht op voorbijgangers, woningen en alles wat kwetsbaar en dienstbaar is. Rondlopend zag ik zelfs volwassenen met kinderwagen en al de jongeren ophitsen.

De pech voor Geitenkamp zit in de egoïstische ‘baasjes van de straat’. Als wij ze oppakken omdat zij de buren onder druk zetten en dealers uw woonwijk binnenhalen, merken wij dat zij thuis drugs en wapens opslaan en nu ook levensgevaarlijk vuurwerk. Wij noemen hen windhappers omdat hun legale inkomen te laag is om zo te leven en zij zich toch als wijkkoningen gedragen. Huizen die wapens, drugs of vuurwerk opslaan, sluit ik af; maar kinderen en onschuldige partners helpen wij. Maar de jongeren kunnen wij pas op de rails helpen als fout gedrag stopt. Het beste wat u nu kunt doen voor Geitenkamp, is alle uitwassen melden.

Grote kans dat u hoort bij de Geitenkampers die vorig jaar al bij elkaar kwamen om het verjaardagsfeest in de grondverf te zetten. Wordt vervolgd, want wat in het vat zit, verzuurt niet. Op naar een mooie nieuwe periode. Blijf gezond!

Warme groet,

Ahmed Marcouch