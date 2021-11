Met ingang van zaterdag worden de gevaccineerden door de antivaxxers gegijzeld. Ze moeten zich allerlei beperkingen laten welgevallen om eraan mee te helpen dat de ziekenhuizen niet zo volstromen met coronapatiënten dat eerst de overige zorg in gevaar komt en als het helemaal mis gaat artsen zullen kiezen tussen wie mag leven en wie niet. Dit is het gevolg van de maatregelen die premier Rutte en minister Hugo de Jonge op hun persconferentie van dinsdagavond bekendmaakten.

Iedereen weet wie voor deze situatie verantwoordelijk zijn. De meeste covidpatiënten in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd. De feiten leren dat gevaccineerden nog steeds het virus kunnen verspreiden maar op een veel kleinere schaal dan de antivaxxers. De kans dat zij op de IC terecht komen is ook 33 keer zo klein. De conclusie is duidelijk: gevaccineerden en niet gevaccineerden moeten elkaar zo weinig mogelijk ontmoeten.

Dat is te regelen: allereerst schrap je de mogelijkheid om met een testbewijs een geldige QR-code te krijgen, net als in Duitsland. Vervolgens breid je de toonplicht uit naar de hele non-food sector van het winkelbestand. Voor niet gevaccineerden zijn dan alleen nog winkels voor de eerste levensbehoeften vrij toegankelijk: supermarkten, groentezaken, slagerijen en dergelijke. Overige aankopen kunnen ze altijd nog van webwinkels betrekken. Het wachten is tenslotte op de wetswijziging die werkgevers verplicht om van hun personeel een vaccinatiebewijs te vragen. Wie dat niet kan tonen, werkt thuis en als dat onmogelijk is dan dienen zij met behulp van het UWV te worden doorgeleid naar functies waarvoor je niet naar de zaak hoeft.

Extra voordeel: ongevaccineerden blijven dan ook bij elkáár uit de buurt. Een beetje afstand tussen deze kwetsbare haarden van besmetting is goed voor de volksgezondheid.

Premier Rutte en minister De Jonge zinspeelden tijdens de persconferentie wel op zulke maatregelen maar ze zagen heel veel beren op hun weg en ze meenden dat de tijd daarvoor niet was gekomen. Uit de inleiding van de minister president viel op te maken dat de beperkingen, die hij wel aankondigde, tot stand waren gekomen na uitvoerig overleg met de medische wetenschap én een zeer uitgebreid lobbycircuit. Hij ontwikkelde dus met zijn kabinet geen eigen beleid, nee ze sondeerden, ze lulden, ze peilden bij Jan en Alleman. Vervolgens presenteerden zij de Grootste Gemene Deler als voor het moment beste uitkomst. Er is geen koers. Er is geen stip aan de horizon. Er is geen eigen verhaal. Zo blijft de boel doorzieken, letterlijk.

De Tweede Kamer is geen haar beter. Er zijn geen partijen die het aandurven daadwerkelijk leiding te geven. Allemaal zijn ze bang voor hun kiezers en de aan hun ideologie verbonden maatschappelijke organisaties. Nog maar 13% van de Nederlanders is niet gevaccineerd. Dat zijn er niettemin genoeg om politici angst in te boezemen constateerde Tom-Jan Meeus van de NRC in het programma van Khalid en Sophie.

Daarom kan deze minderheid de meerderheid gijzelen. Het wordt tijd dat daar een einde aan komt. Het is van belang dat ongevaccineerden op een zodanige wijze de pas wordt afgesneden dat ze zo min mogelijk elkaar en anderen kunnen besmetten. Inderdaad, dat kost doorpakkers stemmen maar je kunt er de verkiezingen óók mee winnen. Het is een drogreden om dit alles een tweedeling te noemen. Een tweedeling ontstaat door racisme of grote inkomensverschillen, niet doordat sommige mensen een gevalideerde medische oplossing voor een volksgezondheidsprobleem weigeren. Een quarantaine van mensen die uit besmet gebied komen, is daar tenslotte ook geen blijk van. Niet gevaccineerden beschermen zich en anderen met de middelen van pakweg april 2020, gevaccineerden zetten hun prikken in. Dat geeft ze letterlijk meer ruimte. De keuze is aan het individu.

Ondertussen zou het helemaal niet gek zijn als gevaccineerden bij overheid en bedrijfsleven eisen dat ze tegemoet getreden worden door gevaccineerden. Als kasteleins en boa’s om een QR-code vragen, waarom zouden U en ik dat ook niet doen? Als die niet getoond wordt, gaan we gewoon naar een ander. Wij hoeven ons niet zonder meer te laten gijzelen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.