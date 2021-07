Een heleboel ruzies en andere ellende later is de loodrecht opgaande lijn van Forum veranderd in een bijna even loodrecht neergaande

Gaat het goed met Forum voor Democratie? Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. De partij beleefde haar onmiskenbare hoogtepunt in de eerste helft van 2019. Ze werd de grootste bij de Provinciale Statenverkiezingen, leek de nummer 1-positie in de Eerste Kamer voor het grijpen te hebben en scoorde in de opiniepeilingen tegen de dertig Kamerzetels. De kranten raakten niet uitgeschreven over het nieuwe fenomeen, onder leiding van de toen nog niet van een feestsnor voorziene Uil van Minerva Thierry Baudet.

Maar een heleboel ruzies en andere ellende later is de loodrecht opgaande lijn van Forum veranderd in een bijna even loodrecht neergaande. FvD haalde bij de verkiezingen van 17 maart geen dertig zetels, zelfs geen twintig, maar slechts acht. Nog altijd heel aardig voor een clubje dat er daarvoor niet meer dan twee had bezeten, maar toch. Bovendien hield Forum die acht niet erg lang, want al na enkele maanden diende zich de eerste afsplitsing aan. Wybren van Haga en twee anderen begonnen voor zichzelf, zodat er nog maar vijf zetels resteerden. Volgens de peilingen zijn dat er inmiddels zelfs maar vier. Nog altijd een verdubbeling vergeleken bij de vorige regeerperiode, maar wellicht niet helemaal waar de Grote Borealist op had gerekend. Over de mogelijkheid dat er hierna wéér een afscheiding volgt heb ik het dan nog niet eens.

Daar komt nog eens bij dat in de twee provincies waar FvD in het college vertegenwoordigd was, namelijk Brabant en Limburg, een andere politieke wind is gaan waaien. Heel wat partijen maken daar nu de dienst uit, maar Forum is er niet meer bij. In geen enkele provincie heeft FvD dus zijn klinkende overwinning van ruim twee jaar terug weten om te zetten in het dragen van bestuursverantwoordelijkheid. De kans dat dat op landelijk niveau wél gaat lukken kunnen we gerust op nul taxeren.

Gelukkig voor FvD is er nog één onderdeel waarin de partij zich zonder enige reserve de grootste van het land mag noemen: het ledenaantal. Forum heeft er – althans volgens eigen opgave – ruim 45.000. Dat is echt aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld de VVD, die er maar ongeveer 25.000 telt. FvD komt dan ook niet uitgejubeld over het feit dat ze ‘de snelst groeiende ledenpartij van Nederland’ is.

Het vervelende is alleen dat het aantal leden van een partij er in de praktijk niet zo heel erg toe doet. De wat betalende aanhangers betreft veel kleinere VVD heeft een bijna zeven keer zo grote Tweede Kamerfractie, en haar leider zit al meer dan tien jaar in het Torentje. De op één na grootste ledenpartij is overigens de PvdA, met iets meer dan 40.000 ingeschrevenen. Niet een gezelschap waarmee Baudet en de zijnen zich in welk opzicht dan ook verwant voelen, vermoed ik. Er is trouwens een partij die nog veel minder leden heeft dan de VVD. Die partij heeft zelfs maar één lid. Niettemin beschikt ze over zeventien Kamerzetels en heeft ze aanzienlijk meer invloed dan Forum. Vooral in extreemrechtse kring.