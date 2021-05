Het komt voor dat vrienden en kennissen jou iets vertellen, dat achteraf een les voor het leven blijkt. Zo kwam door de nieuwste affaire rond Lil’ Kleine en zijn lief Jaimie Vaes bij mij een gezellig bezoek aan Yvonne naar boven van toch gauw een veertig jaar terug. Jaimie deed aangifte tegen haar hartsvriend nadat ze bloedend de lobby van hun hotel op Ibiza was binnen gehold. Inmiddels is alles weer koek en ei. Het gelukkige paar staat verbaasd over de ophef die dit alles met zich meebracht.

Yvonne deed destijds de Sociale Academie en in het kader van haar stagejaar moest zij vrouwen in problemen op de juiste wijze doorverwijzen. Veel van de cliënten werden mishandeld door man of zoon. “Als ik ze in contact wil brengen met een Blijf van Mijn Lijf Huis beginnen ze tegen te stribbelen,” vertelde Yvonne. “Ik zeg dan leven is kiezen. Ik weet wel wat U wilt, U wilt bij Uw man blijven en dat hij dan ophoudt met slaan. Maar die keuze hebt U niet. Hij zal nooit leren zijn handen thuis te houden. U moet voor U zelf bepalen, wat U het belangrijkste vindt: een leven zonder huiselijk geweld of een leven samen met Uw man. Als U per se bij hem wil blijven, moet U de mishandelingen voor lief nemen.”

“Zo leer ik mijn cliënten écht hun prioriteiten te bepalen,” besloot Yvonne haar verhaal. Ze had me een levensles gegeven die ik nog altijd gebruik als het gaat om het maken van keuzes. Ook op het werk bracht ik deze geschiedenis wel eens te berde als we met zijn allen op een tweesprong stonden. Nu ik erover nadenk: dit alles is niet verwant aan elk nadeel heb zijn voordeel, maar eerder aan elk voordeel heb zijn nadeel.

Als Jaimie Vaes zich geen leven zonder Lil’ Kleine kan voorstellen, dan horen de mishandelingen daar onlosmakelijk bij. In hun gezamenlijke verklaring heeft de gevierde rapper weliswaar aangegeven dat de dingen ook volgens hem anders moeten, maar zo kennen wij onze vrouwenmeppers weer: ze zijn kampioen hete tranen en hartstochtelijke liefdesbetuigingen.

En anders moet Jaimie bij Lil’ Kleine weg. Dan is ze er zeker van nooit meer slaag te krijgen. Althans niet van hem.

Inderdaad: leven is kiezen maar je kunt de pakketten niet zelf samen stellen.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.