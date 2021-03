cc-foto: Roel Wijnants

Gaat Rutte ten onder aan de burger die hij zelf opgekweekt heeft? Je weet wel, de burger die een hekel heeft aan betutteling. Dat laatste is een VVD-term voor regels die jou zelf slecht uitkomen. Een van de eerste daden die Rutte 11 jaar geleden als premier uitvoerde was het verhogen van de maximumsnelheid, tegen alle adviezen en gezond verstand in. Want dat maximum was betuttelend. Zestig procent van de burgers vond verhoging naar 130 kilometer een goed idee.

Uiteindelijk werd die verhoging weer afgeschaft maar toen was het al te laat, de stikstofcrisis zette het land op slot, een probleem dat praktisch onoplosbaar is geworden. Daar had de betuttelde burger even niet aan gedacht.

Nu wil een meerderheid van de burgers dat de terrassen weer opengaan. Dat heeft de NOS laten navragen. Uit het rapport wordt niet duidelijk waarom de geënquêteerden vinden dat de terrassen open kunnen. Als ik af ga op gesprekken en de argumenten die ik in de media lees, heerst het idee dat de kans op besmetting op een terras minimaal is, wanneer de regels in acht genomen worden. Dat klinkt overtuigend. Met de nadruk op klinkt. Voeg daarbij dat veel horecazaken ten onder lijken te gaan en het is duidelijk waarom de mening dat de terrassen wel weer open kunnen populair is. En wees eerlijk: we hebben nu toch wel genoeg rekening gehouden met het virus? Weg met de betutteling.

Het flauwe is dat het sluiten van de terrassen niet louter te maken heeft met het besmettingsgevaar aan de tafeltjes. Terrassen zijn magneten voor gezelligheidszoekers. Er is geen bal aan om in je eentje op een terras te zitten waar niemand passeert. Dan kun je net zo goed thuis achter de geraniums gaan zitten. Open de terrassen en er ontstaan bezoekersstromen. Stadscentra lopen weer vol, het wordt lekker druk. We gaan zitten en willen al genietend de vrijheid inademen.

Het virus lift mee op die vrijheid. In de internationale pers verschijnen de laatste dagen interessante verhalen. In New York duiken varianten op die zich niet laten tegenhouden door vaccins. In Finland ontstond bezorgdheid over een variant die zich weet verbergen voor de gangbare testen. Wat zou er gebeuren als het concept van zo’n resistent New Yorks virus zich combineert met dat van de Finse verstopper? Ik sluit niet uit dat het liefde op het eerste gezicht is. Met een mooi resultaat dat niet opgespoord kan worden met de gangbare testmethodes en immuun is voor de bestaande vaccins. Een summer of love voor het virus.

Dat zijn natuurlijk horrorscenario’s die we niet willen horen op onze lawa naar het licht aan het einde van de tunnel. Breng virusdragers bij elkaar en de kans is groter dat de nachtmerrie werkelijkheid wordt. Wij mensen zijn als Tinder voor het virus. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op nieuwe varianten. Hoe vaker het virus over kan springen, hoe eerder het zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Vaccinatie helpt maar betekent niet automatisch dat je helemaal niet besmettelijk bent. Ook met een vaccinatiepaspoort ben je mogelijk onderdeel van de coronatinder.

Iedereen weet inmiddels wel dat de ontdekking van Darwin aangaande survival of the fittest niet gaat over de sterksten en gezondsten maar over de best aangepasten. Dat is ook de strijd tussen ons het virus. Wie past zich het beste aan? Misschien een boeiende vraag voor een volgende enquete van de NOS. Wie denkt u dat er de strijd om aanpassing gaat winnen: de 7 miljard mensen of de naar schatting quintiljoen virusdeeltjes die over de aardbol zweven.

Een quintiljoen is een getal met dertig nullen. Dat zegt je natuurlijk niks daarom deze vergelijking: een miljoen seconden duren bij elkaar ruim 11 dagen, een quintiljoen seconden duren 2,3 biljoen keer langer dan de tijd die verstreken is sinds de oerknal waaruit het heelal ontstond. Begint het te dagen? Leuk weetje: voeg al die quintiljoen virusdeeltjes bij elkaar en ze vullen niet eens een limonadeblikje. Dat is de onvoorstelbaarheid van het probleem waar we mee te maken hebben. En het is onze grootste handicap. Zoals we ons ook moeilijk iets voor kunnen stellen bij exponentiële groei. Daar dienen de regels voor. We zullen de naderende sneltrein zelf nooit op tijd opmerken, daarom knippert het rode licht waar je altijd op moet vertrouwen.

Met zijn intelligent lockdown, die moest aantonen dat Nederlanders slimmer zijn dan alle anderen, heeft Rutte de kiem gelegd voor het probleem dat zich nu aandient. Hij heeft immers gezegd dat we echt zelf wel weten wat we moeten doen. Nu beginnen we met dat zelfbeeld steeds minder naar de deskundigen te luisteren. Doe die terrassen maar open, we zullen heus geen corona bestellen. Wisdom of the crowds, werd dat aan het begin van deze eeuw genoemd en we hebben vorig jaar zomer gezien wat er gebeurt als je daar op vertrouwt.

De dagen worden langer, de temperaturen gaan omhoog, de rek raakt er uit. Hugo de Jonge belooft dat in juni iedereen gevaccineerd is, voor wie hem nog gelooft. Dat is veel eerder dan verwacht maar er lijkt te weinig geduld over om het tot die tijd vol te houden. Als je straks op het terras goed luistert hoor je misschien ook het gejuich van een quintiljoen virusdeeltjes.