De internationale gemeenschap is een tandeloze tijger

Wat de wereld met verbijstering gade slaat in Afghanistan, verbaasd Israelis allerminst. Zij hebben, veel meer dan wij, een realistische blik ontwikkeld. Wij vragen: waarom heeft de internationale gemeenschap niet kunnen voorkomen dat de Taliban nu wederom aan de macht komt? Waarom doen ze nu niets, terwijl ze zien hoe een land in een fragiele regio onder de voet wordt gelopen door extremisten?

De ‘internationale gemeenschap’ is een hele aangename fictie. Het is ‘iets’ waar je intellectuele boeken over schrijft, je goed over voelt… Een uitstekend onderwerp om op cocktailparty’s over te beginnen tegen professoren en diplomaten. Maar God hebbe je ziel, als je erop gaat vertrouwen.

Het verhaal van miljoenen Afghanen is ook het verhaal van Jezidi’s, Oeigoeren, Koerden en Syriërs… Zij zijn niet de enige, ietsje langer geleden kunnen Tutsi’s en minderheden in Bosnië je vertellen wat je aan de ‘internationale gemeenschap’ hebt… Er gaat geen decennium voorbij of de ‘internationale gemeenschap’ staat ergens met de neus bovenop zonder dat ze iets doet.

In Nederland praten we graag over onszelf als onderdeel van deze ‘internationale gemeenschap’, zeker van onze morele positie. Wij brengen, samen met zoveel andere landen die ook aan de goede kant van de streep staan, orde en veiligheid en niet te vergeten: onze liberale, democratische waarden.

Er komen nu miljoenen mensen onder het schrikbewind van de Taliban. De internationale gemeenschap blijkt een tandeloze tijger. Haar garanties gelden tot aan de deur.

Dit is precies wat Israelis al jaren in hun directe omgeving zien gebeuren. Dit is de reden dat Israelis niet snel vertrouwen hebben in mooie woorden of internationale ‘garanties’. Israelis, met name de Joodse Israelis hebben dit altijd geweten. Het is door schade en schande ingeslepen in hun DNA.

Niemand schiet je te hulp als het echt gevaarlijk en moeilijk wordt. In deze wereld moet je het echt zelf doen, je moet in staat zijn om jezelf te beschermen. Daarom was een Joodse staat nodig. Elk volk moet op eigen benen staan en heeft niets te verwachten van de ‘internationale gemeenschap’. Dat geldt ook voor de Afghanen.