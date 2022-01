Het begon al voor de pandemie: steeds meer nieuwsberichten meldden dat het niet lekker gaat met onze jongeren. Minder zin in het leven, steeds meer moeilijkheden in het onderwijs, de druk op de jeugdzorg die toeneemt: een willekeurig rijtje voorbeelden.

Door het virus is het er allemaal niet beter op geworden, voorzichtig gezegd. De maatregelen die werden genomen om het virus te beteugelen bleken ook een rem op de ontwikkeling van jonge mensen.

Bezoek aan de disco dient de psychosociale ontwikkeling, net als met leeftijdgenoten rondhangen op een sportclub, of waar dan ook. Wat me vooral is opgevallen is dat ze minder lachen, die jonge mensen. De levenslust lijkt afgenomen. Terwijl jong zijn betekent dat je lol hebt, lacht om flauwe grappen en leeftijdgenoten plaagt of er juist stiekem een beetje verliefd op bent. Het is allemaal wat minder geworden, de afgelopen twee jaar.

Sommige jongeren maken zelfs een ietwat afgestompte indruk (’numb’ noemen ze dat in de VS, een vergelijkbaar Nederlands woord ken ik niet). Ze zijn het zich ook niet of nauwelijks bewust, omdat ze niet beter meer weten dan dat corona regeert. De ouders leven wat minder in het hier en nu, en proberen te overleven met een beroep op het gezonde verstand (‘het moet toch ook weer een keer overgaan’).

Het zou goed zijn als we ons collectief wat meer gaan bezighouden met de noden van jonge mensen, juist in deze tijd. Wat kan er nog wel? Waar kunnen ze naar uitkijken? Waar is collectief wel iets leuks te beleven? Het is goed dat er hulplijnen zijn voor hoogoplopende psychische nood, maar waar is het platform van de positiviteit? Waar krijg je opbouwende tips en kun je ook nog een beetje glimlachen?

De derde maandag van de maand januari werd ooit uitgeroepen tot de meest sombere dag van het jaar, Blue Monday. Kunnen we die niet juist aangrijpen voor iets positiefs, een Bright Monday? Een snelgroeiende groep enthousiastelingen werkt aan een event op de avond van 17 januari a.s. Geheel belangeloos, voor jongeren, en zoveel mogelijk ook door jongeren. Iedereen kan een bijdrage leveren, al is het maar door dit stukje te helpen verspreiden.

‘Groeien door te delen’ is het devies, met klagen of alleen thuiszitten komen we er niet.

De jeugd heeft de toekomst, maar alleen als we dat met elkaar echt willen…