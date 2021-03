Vrijdag verschijnt Erben Wennemars met groot gevolg op het Binnenhof om daar een brief af te geven over de noodsituatie van de sportscholen. Ze zijn inmiddels allemaal technisch failliet. Daarom moeten ze zo snel mogelijk worden geopend. Deze week dienen ook nog kort gedingen van de “niet essentiële” winkeliers en de horeca tegen de wijze waarop ze door het kabinet worden aangepakt.

Tegelijkertijd blijven de coronacijfers op een onaanvaardbaar hoog niveau. Op grond dáárvan is er in ieder geval geen enkele reden voor de versoepelingen, waar iedereen blijkbaar zo op zit te vlassen omdat we het in de woorden van onze grote en geliefde leider allemaal zat zijn en voor ons uit prevelen: “Pffff, wat is het toch moeilijk”. Toch wilden veel Kamerleden in het coronadebat van woensdag versoepelingen niet uitsluiten. Dat forse delen van het bedrijfsleven ondanks de overheidssteun aan het eind van hun financiële Latijn zitten, is voor de besluitvorming net zo goed belangrijk.

We zitten een week voor de verkiezingen en alle kandidaten willen een goede beurt maken bij het kiesvolk maar daarom hoef je niet zo laf om de hete brei heen te draaien.

Nederland wordt op het moment met horten en stoten gevaccineerd. Tegelijkertijd houdt minister Hugo de Jonge de zelftest als een worst boven de 17 miljoen hoofden van de burgerij. Als je die bij de drogist kunt kopen, dan wordt veel mogelijk. Je hebt de uitslag met een kwartier en je hoeft het wattenstaafje niet helemaal tot achterin je neus te boren. Twee centimeter is genoeg. Niet meer. Niet minder. Iedereen weet nu dus hoe je aan de uitslag ‘coronavrij’ kunt komen: het staafje niet al te diep in de neus doen. Met andere woorden: uitslagen zijn alleen betrouwbaar als de test door een ánder wordt afgenomen, de kastelein bijvoorbeeld of zo’n aardige, goed gecoiffeerde juffrouw die U bij de ingang van de Bijenkorf begroet.

Over dit soort bijzaken gaat de discussie hier niet. Hier zetten we de brei dampend op tafel.

Als je een tsunami aan faillissementen wilt voorkomen, heb je twee mogelijkheden. Óf je vult de financiële gaten bij de getroffen bedrijven en ondernemers op, óf je gaat – al dan niet stapsgewijs – over tot beëindiging van de lockdown. Verder is het dan ieder voor zich en God voor ons allen. Natuurlijk: regering en Kamermeerderheid kunnen ook besluiten gewoon op hun strandbedjes te blijven liggen terwijl het gebrul van de vloedgolf al alles overstemt.

Laten we zeggen dat Hoekstra nog eens een miljardje of veertig extra uit de hoge hoed tovert. Of zestig. Wat hij maar nodig heeft. Hoe hij de zo ontstane tekorten aanzuivert, is van later zorg. Letterlijk: want het is heel aanvaardbaar de delging van de gestegen staatsschuld over een paar generaties uit te smeren. Het alternatief is immers dat onze kinderen en kindskinderen een uitgewoonde, verarmde uithoek erven in een Europa dat afgezakt is tot een soort armenhuis terwijl Azië de toon aangeeft. Zo kun je de belastingschulden van de afgelopen jaren ook in laat ons zeggen een jaar of dertig innen. Dan is de kans groot dat ze worden betaald en kun je op basis daarvan als staat nu al kredieten opnemen.

Als je dat allemaal niet doet, zal de lockdown moeten sneuvelen. We geven het virus vrij baan in de verwachting dat we er wel tegenop kunnen vaccineren. Er is een oorlogsboek van de Duitse schrijver Fritz Wöss met de sprekende titel: “Honden, wilt gij eeuwig leven?”. Dat is dan de leuze tot de epidemie is uitgewoed.

Ze zeggen wel eens: leven is kiezen.

Stem op Renske Leijten of Pieter Omtzigt.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. En de zaak rond het Groningse aardgas evenmin