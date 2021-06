Afgelopen woensdag lekte een concept uit van het aanstaande ‘assessment report’ van het IPCC, het gezaghebbende klimaatpanel van de VN. De zesde editie van dit rapport, dat in februari 2022 zal verschijnen, belooft een veel dramatischer beeld te schetsen van de gevolgen van opwarming dan de voorganger uit 2014. Dit confronterende voorproefje van de nieuwe wetenschappelijke consensus is over de hele wereld groot nieuws, maar in Nederland blijft het akelig stil.

Van The Guardian in Engeland en Le Figaro in Frankrijk tot De Standaard bij onze zuiderburen, overal staan media uitgebreid stil bij het gelekte IPCC-rapport. “Nederlandse kranten zouden een editie moeten drukken met alleen dít op de voorpagina”, aldus journalist Menno Pot op Twitter. Terwijl het EK voetbal met de coronapandemie wedijvert om de krantenpagina’s te vullen besteedt géén van de grote kranten en journalistieke programma’s van de NPO aandacht aan dit nieuws. Alleen op Joop werd in een klein bericht stilgestaan bij dit grote nieuws.

De vraag rijst wat er moet gebeuren voordat Nederlandse media de klimaatcrisis behandelen voor wat het is: de ernstigste en meest verstrekkende noodtoestand in de moderne geschiedenis. “We hebben een radicale transformatie nodig van processen en gedragingen op alle niveaus: individuen, gemeenschappen, bedrijven, instellingen en regeringen”, stelt de conceptversie van het rapport, daterende uit november 2020. “We moeten onze manier van leven en consumeren herdefiniëren.”

Ook de journalistiek ontkomt niet aan deze ommezwaai. De oude journalistieke mores verzet zich nog al eens tegen de nieuwe werkelijkheid die het rapport onomwonden beschrijft. Journalisten en redacties beginnen nog vaak met de veronderstelling dat klimaatverandering en ecologische ineenstorting voornamelijk politieke onderwerpen zijn. Men concludeert dat de aandacht voor de crisis ‘gebalanceerd’ dient te worden in lijn met de politieke normaalverdeling, van links tot rechts. Daarmee gaan deze redacties voorbij aan de fundamenteel fysieke aard van de crisis, die met voldoende kennis feitelijk vast te stellen is, en waarbij onafhankelijke, zelf-kritische media onontbeerlijk zijn.

Het overzicht van het IPCC onderbouwt waarom grote veranderingen op elk vlak van de maatschappij nú nodig zijn. Daarvoor is een breed bewustzijn en onomwonden publiek debat gebaseerd op de meest actuele feiten van levensbelang. Dit gaat alleen lukken wanneer de media eerlijk en volledig verslag doet van deze noodtoestand. Voldoende wetenschappelijke kunde, aanhoudende redactionele focus en dagelijks ruimte voor klimaatnieuws moet de norm worden voor elk serieus te nemen journalistiek medium.

Jelle de Graaf en Chris Julien, Extinction Rebellion (XR) Nieuwsmedia