Ik ben, zoals zoveel mensen waarschijnlijk, in de loop van de avond afgehaakt van het passiespel dat politiek heet, een spel met veel judassen maar waar geen Jezus in te vinden is. Het toonde een werkelijkheid die pas hilarisch wordt als je er iets meer afstand van neemt. Het verweer van Rutte wil ik laten voor wat het is. Behalve één voorbeeld om de onnozel- en voosheid ervan aan te tonen.

Een leerling staat voor de klas en de leraar constateert dat de leerling z’n huiswerk niet gedaan heeft.

“Waarom niet,” vraagt de leraar.

“Kan me niet herinneren dat ik het moest maken,” zegt de leerling.

“Gut, breng me je agenda eens,” zegt de leraar. De scholier toont zijn agenda en de leraar zegt: “Hier staat het in je eigen handschrift, je hebt het er nota bene zelf in gezet.”

“Ik heb er geen actieve herinnering aan dat ik dat geschreven heb, echt niet, u moet me geloven, ik sta niet te liegen!”

Wat denkt u dat de leraar van het verweer van de leerling zou vinden?

En dan Ollongren. Geachte mevrouw Ollongren als u alle papieren in een tas had gestopt en er niets was ontdekt, had u dan ook excuses gemaakt? De excuses van Ollongren zijn zoals dat in het Engels genoemd wordt “not sorry for what you did, but sorry for being caught”. Lachwekkend en het geeft tegelijkertijd aan dat ze ongeschikt is voor een integer landsbestuur.

De motie van afkeuring is slim omdat Kaag en Hoekstra daarmee Rutte in de tang hebben, tenzij de VVD Rutte laat vallen dan worden de kaarten opnieuw geschut. Maar heel ongemerkt en sneaky is er nog iets gebeurd gisteravond, dat naar mijn idee veelzeggender en gevaarlijker is. Ik las het op Teletekst.

In het kader van het opkomende neo-feodalisme en de laatste stuiptrekkingen van het koninkrijk gods gaan we misschien de rol van de koning weer terugbrengen in het verkenningsproces. Ik ben benieuw welke partijen voor deze motie hebben gestemd.

Het is maar dat u het weet.