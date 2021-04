Programmamaker Danny Ghosen, deed in één van zijn meest recente afleveringen van Danny’s Wereld, een poging om lastercampagnes en slutshaming aan de kaak te stellen. Hij sprak onder andere met de omstreden vlogger, Youness Ouaali, die zijn slachtoffers beticht van godslastering met als consequentie een digitale steniging. Een gerechtvaardigde daad, volgens de haatinfluencer. Bijzonder vind ik dat hij en zijn metgezellen geen enkele verantwoordelijkheid nemen in hun eigen daden maar de verschillende dames wel van allerlei zonden beschuldigen.

Het viel mij vooral op hoe zij gruwelijke vormen van primitivisme omarmden maar tegelijkertijd naar vrijheid van meningsuiting verlangde. Door onschuldige jongeren in kwetsbare posities te zetten en voor het online tribunaal te gooien, daarbij toegejuicht door een stel makkelijk beïnvloedbare neanderthalers, die dit soort inhumaniteit bagatelliseren. In de uitzending geeft één van de slachtoffers, Ouassima, aan dat er een seksvideo werd gedeeld met haar naam eronder. Op populaire platformen als Telegram, Instagram en Snapchat werd ze er continu mee geconfronteerd. De smaad was dusdanig zo erg dat ze aangeeft het plezier te zijn verloren in alles wat ze deed.

Een wolf in schaapskleren komt in meerdere boeken voor, maar de hypocrisie van de volgelingen die zij met zich meebrengen is buitenproportioneel. Ze pretenderen liefde te delen voor hun broeders en zusters maar applaudisseren de valse profeet die hun misleidt en zich bevooroordeeld voelt rechtertje te spelen over andermans keuzevrijheid. Want laten we even duidelijk zijn: de vrijheid van meningsuiting is er voor alle meningen, ook de godslasterlijke. Noch is er sprake van het bespotten van een geloof als een mens zichzelf uit in de vorm van dans.

Het verspreiden van dergelijke beelden van een ander zonder toestemming, is in de kaders van zijn geloof geeneens toegestaan en ten zeerste verboden. Zo spreekt Ouaali zichzelf voortdurend tegen, verpakt zijn onwaarheden met mooie woorden en geeft hij op heel komische wijze aan dat hij geen invulling kan geven aan de emotionele pijn die hij veroorzaakt. Daarmee neemt hij in zijn vervloekte perceptie aan dat zijn acties geen negatieve gevolgen hebben voor de slachtoffer haar geestelijke gezondheid. Als hij daar écht geen invulling aan kan geven, dan had hij ook niks kunnen plaatsen omdat hij niet weet wat het effect ervan zal zijn.

Slut-shaming en exposen is een digitale vorm van een steniging. Een van de meest afschuwelijke manieren om een ander pijn te doen óf zelfs te doden. Omstanders gooien stenen naar het hoofd van een veroordeelde, die in het zand is ingegraven. Wegkijken is onvermijdelijk en dat maakt deze vergelijking zo accuraat. Het is een onterechte straf of wraakactie die niet mag worden onderschat: net als de mannen die erachter staan. Echter kijken we hierbij bijlange na niet weg en schouwen het alleen maar toe zonder collectief een stem te laten horen. Net als dat Amnesty International opkomt voor mensenrechten in gebieden waar deze worden geschonden, moeten wij dat ook doen op de verschillende digitale platformen. Het tegengaan van misbruik van kwetsbaren op het internet door treiteraars als Youness begint door samen een vuist te maken en kinderen op vroege leeftijd al te voorzien van medialessen. Daar hoor je de liefhebbende broeder van al zijn zusters namelijk niet over.