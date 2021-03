Tien dagen voor de verkiezingen was de lijsttrekker weer in topvorm. Formeel was de persconferentie van maandag bedoeld om de vertegenwoordigers van de media bij te praten maar zijn echte doelgroep was het televisiekijkende volk. De lijsttrekker belde als het ware aan. Nederland opende de deur en zag een keurige man met een stropdas en een serieus gelaat. Het deed sterk denken aan het optreden van Ryan O’Neal in de beroemde film Paper Moon. Hij verkoopt dure bijbels aan de deur bij recente weduwes, die zogenaamd besteld zijn door hun overleden echtgenoot. Kijk, de speciale opdracht staat er in gestempeld. Ryan komt aan de juiste namen door de rouwadvertenties in de krant uit te pluizen. Wie de film gezien heeft, zal overigens nooit meer het hartveroverende optreden vergeten van Ryans dochter Tatum. Maar dit terzijde.

Het handelsmerk van de lijsttrekker was de gulle lach maar nu zette hij zijn ernstigste gezicht op. Au fond was de serieuze blik net zo goed zijn handelsmerk. Het hing van de omstandigheden af waarmee hij voor de dag kwam. De lijsttrekker wist altijd de juiste toon te treffen. Hij kon elke klant wat dan ook aansmeren. Als het moest lege dozen. Onder de kracht van zijn woorden en zijn lichaamstaal werd elke knol een citroen. Dat wist de lijsttrekker na twee decennia in de politiek. Ditmaal was zijn boodschap in somberheid gehuld. Tegelijk wekte hij hoop: er kwam een zomer aan vol licht en vreugde. Voor die tijd zouden we allemaal met grote beperkingen moeten leven. “Het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand neemt over het virus.”

Aan het eind van de maand – beloofde de lijsttrekker – zal iets meer mogelijk zijn. Als de omstandigheden er naar zijn, kunnen dan de terrassen en de universiteiten weer open. De lijsttrekker schetste dat perspectief niet. Dat mocht Hugo de Jonge doen. Zo had de lijsttrekker behendig afstand gehouden tot een belofte die best nog in rook op kon gaan. Die hete aardappel had hij mooi doorgegeven aan De Jonge, reeds beschadigd bewindsman en ondanks zijn aftreden als politiek leider tóch nog een boegbeeld van het concurrerend CDA.

De belofte is net zo nep als de bijbel van Ryan O’Neal. De lijsttrekker beloofde versoepelingen “wanneer het kon”. Concrete aanknopingspunten daarvoor gaf hij niet.

Toch zijn er best objectieve maatstaven te vinden. Dat doen ze in Duitsland en Ierland ook. Als het aantal besmettingen per week beneden een bepaald aantal blijft, zijn versoepelingen mogelijk. Hoe minder besmettingen, des te vrijer wordt het leven. Je kunt, geadviseerd door het OMT, gemakkelijk precieze kengetallen aangeven. Beneden de 3000 dit, boven de 3000 dat. R maximaal dat. Dan weet het publiek waar het aan toe is. Dan hebben ook de ministers zich vastgelegd.

Dan zijn versoepelingen geen gunst meer of een privilege maar een recht dat onder heldere, overal gepubliceerde voorwaarden wordt verleend. Los van de politieke omstandigheden of de wenselijkheid een bepaalde categorie van de bevolking onder de kin te aaien.

Daarmee wordt het coronabeleid meteen gedepolitiseerd. Dáár hebben onze handelsreizigers met hun hoofdkantoren in het Haagse geen zin in, zeker niet tien dagen voor de verkiezingen. Ze grossieren in vage toezeggingen. Straks kunnen ze zelf bepalen of ze die überhaupt gestand zullen doen. Op grond van welke gegevens en argumenten, blijft het geheim van ministerraad en OMT. Zonder achterkamertjes kunnen ze niet leven, onze leiders. Ze willen zelf bepalen of ze de riem laten vieren en zo ja hoe ver.

Daarom komen die kengetallen er nooit. Dan kun je niet maar aan de deur verkopen.

Ryan O’Neal verkoopt een bijbel. Zijn dochter Tatum speelt de andere hoofdrol in Paper Moon

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. En de zaak met het Groninger aardgas evenmin.