Het blijft toch vrij bijzonder: de logica van jagers. Of liever gezegd de drogredenen die ze gebruiken om maar te mogen blijven schieten. Jarenlang hebben jagers gezegd dat er geen natuurlijke vijanden zijn en dat ze daarom aan afschot moeten doen om de populaties herten en zwijnen te beheren. Nu is er een dankzij de wolf een natuurlijke populatiebeheerder, dus je zou denken: helemaal goed! Maar nee, want dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. De jagers moeten wel hun hobby kunnen blijven uitoefenen. En dus pleiten de Jagersvereniging, LTO Nederland en de directeur van De Hoge Veluwe voor het bejaagbaar maken van de wolf in Nederland.

Vorige week werd bekend dat er om Nationaal Park De Hoge Veluwe een hek geplaatst gaat worden om de moeflons (wilde schapen) te beschermen tegen de wolf. Ook wordt er onderzocht of er gebieden zijn in het buitenland waar moeflons geplaatst kunnen worden, om zeker te kunnen zijn van het voortbestaan van de Nederlandse populatie. Oei, dat klinkt als een beschermde diersoort en logisch dat er actie wordt ondernomen. Zou je denken. Even voor de duidelijkheid: de moeflon komt van origine niet voor in Nederland. De dieren komen oorspronkelijk van Corsica en Sardinië en zijn 100 jaar geleden uitgezet in het park.

Nu komt het: omdat de populatie Moeflons zo snel groeit wordt ieder jaar weer een deel van de dieren afgeschoten door jagers. Maar dit jaar hoeft dat niet, want de wolf heeft al voor een vermindering van de moeflons gezorgd. Wel potverdrie! Daar gaat ons gezellige uitje dieren schieten. Weg met die afschuwelijke wolf, onze hobby wordt naar de Filistijnen geholpen. Je hoort het de jagers zeggen, met de directeur van de Hoge Veluwe voorop, tijdens een gezellig overleg welke dieren nu weer afgeschoten kunnen worden, in het kader van het zogenaamde wildbeheer. Dieptriest dat deze mensen zeggenschap hebben over zo’n belangrijk park in Nederland.

De hetze tegen de wolf blijft in bepaalde kringen doorgaan en bereikte onlangs een triest dieptepunt. Zo werd vorige week bekend dat de wolf die begin oktober dood werd gevonden bij het Gelderse Stroe doodgeschoten is. De wolf is in Nederland een beschermde diersoort en het doden ervan is een misdrijf. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en de Faunabescherming heeft inmiddels een beloning uitgeloofd van 16.000 euro voor de tip die leidt naar de dader. Er moeten toch mensen zijn die meer weten?!

Reacties overtreden de wet

Misdrijf of niet, op de Facebookpagina van Agrarisch Verweer inspecteert nieuws staat deze reactie:

“Zet er een prijs op. 500,- per afschoten wolf. Wel met toonplicht. Ben je zo van het probleem af.”

Dit is oproepen tot een strafbaar feit en daarmee een overtreding van de wet, om precies te zijn artikel 133 Wetboek van Strafrecht. Er er staat een gevangenisstraf op van ten hoogste zes maanden.

Uiteraard ga ik melding maken bij de politie, want met deze persoon, inclusief alle mensen die op dit idee positief reageerden, moet ten minste toch eens een goed gesprek worden gevoerd. Het is hoe dan ook verstandig om een oogje in het zeil te houden, want de gemoederen raken verhit:

Een woordvoerder van Nationaal Park De Hoge Veluwe laat intussen weten te kijken naar de mogelijkheid om wolven af te schieten of te vangen:

“We willen van die wolf af, en hoe maakt ons niet zo veel uit.”

Ik stel voor dat er direct een vacature komt voor een nieuwe directie bij Nationaal Park de Hoge Veluwe. En mocht je niet de wroeging voelen dat er een prachtig en ook nog eens beschermd dier is doodgeschoten waar jij meer over weet? Denk dan eens aan alle leuke dingen die je met 16.000 euro kan doen. De dader moet berecht worden.

Ik zou tot slot willen oproepen: laat je niet gek maken mensen, die wolf vormt niet de bedreiging die jullie wordt voorgespiegeld. Bekijk de animatie nog eens die we gemaakt hebben in samenwerking met het Instituut voor Coexcistense with Wildlife. We leven in een dichtbevolkt land en het is bijzonder en fantastisch nieuws dat de wolf zijn weg terug naar Nederland heeft gevonden. Maar we moeten wel nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat samenleven met de wolf voor iedereen een bijzondere ervaring is, en blijft.

