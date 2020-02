De directeur van Schiphol, Dick Benschop, bleek bij de presentatie van de Schipholgroep flink geïrriteerd over het gebrek aan voortgang in zijn groeiplannen. Zijn groeimantra wordt maar niet beantwoord door politiek Den Haag. Hij heeft haast en stampvoetend riep hij “get Schiphol done” richting Den Haag. Maar die politiek aarzelt, en niet voor niets. Daar is alle reden toe.

De luchtvaartsector doet net alsof de lucht van hen is, waar alles voor mag wijken. De leefomgeving van miljoenen mensen mag worden verziekt en vogels mogen massaal worden uitgeroeid. En men doet net of dat heel normaal is. De lucht lijkt gemonopoliseerd door de luchtvaartindustrie die tegenspraak niet duldt. En als er tegenspraak komt, dreigt men met een economische catastrofe en ineenstorting van de werkgelegenheid. Zeg maar gewoon chantage. Hierdoor is Schiphol inderdaad voor mij “done”. Ik ben er klaar mee.

De onderliggende vraag wordt maar niet gesteld en die luidt: van wie is de lucht eigenlijk? De lucht is niet van particuliere bedrijven, dat moeten we toch met elkaar eens zijn. De lucht is van alle bewoners op deze aardbol. Dus dat vraagt om een verantwoorde benadering en het opkomen voor alle belangen van al die bewoners, mens, dier en plant. Dat moet op de allereerste plaats staan, geldbelang op de 4e of 5e plaats.

Wat zien we in de praktijk? We hebben een luchtvaartindustrie die gast is in onze lucht, maar niet netjes komt vragen of ze het vol mogen vliegen met lawaai en luchtvervuiling. Nee, ze eisen op hoge toon die ruimte op. Ze gedragen zich als onbetwiste eigenaar, die anderen niet toelaten. Zo worden vogels massaal vergast in de omtrek van luchthavens en zijn complete woonwijken onleefbaar geworden door de bewezen enorme overlast. Maar in plaats van netjes te vragen of ze die ruimte mogen vervuilen en mogen verstoren, verketteren ze de mensen die die groei van de luchtvaart niet meer willen, omdat die hun gezondheid/welzijn en die van hun kinderen aantast. Actievoerders mogen echter niet demonstreren, worden gearresteerd en worden neergezet als geitenwollen sokken die Nederland te gronde richten. En volksstammen trappen erin.

Het denken moet echt om. De luchtvaartindustrie is niet de eigenaar van onze lucht. Ze zijn er dus te gast. Ze dienen zich dus te gedragen als gast, mogen hun toon wel eens een beetje (veel) matigen en heel netjes vragen of ze gebruik mogen maken van die ruimte boven ons hoofd. En als het antwoord nee is, is het nee en dan past stampvoeten op een presentatie van een jaarrekening helemaal niet. Dus beste politici in Den Haag: er is niets te eisen door de luchtvaartindustrie. Dat stampvoeten van Dick Benschop is volslagen ongepast, want de lucht is van ons!