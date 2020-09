De dag waarvan ik dacht dat-ie nooit zou komen, is dan eindelijk aangebroken. Ik (24) ben ziek. Het is een gek soort ziek zijn. Buiten het feit dat ik me totaal niet ziek voel – op een snotneus na – zit ik in thuisquarantaine. Mocht ik iemand aansteken, kan ik hun leven op een bijzondere manier ontwrichten. Ik zou hen erg ziek kunnen maken of een ongewenste vakantie binnenshuis bezorgen. Erger nog: zij zouden hetzelfde kunnen doen bij andere mensen.

Collega’s en vrienden waren coulant. Ze gaven aan dat het iedereen ‘kan overkomen’. Vanuit de overheid is duidelijk aangegeven dat het niet iedereen zou moeten overkomen. Ieders lichaam reageert namelijk anders op een virus. Dit virus kan je flink te pakken krijgen. Een scheurtje in een long kan eraan bijdragen dat je nooit meer de oude wordt en misschien voor altijd door een rietje ademt. Daar zijn mensen zich vaak niet van bewust.

De mensen die tegen corona-maatregelen zijn, vinden dat een goede bevolkingsgezondheid het virus in de kiem smoort. Hun boodschap luidt: boost het immuunsysteem, verlaag de btw op groente en fruit, verlaag het aanbod van snoep en koek in de schappen en onderwijs het volk over een betere gezondheid. Een heldere boodschap gevolgd door een bedrukkende boodschap: stop met het volgen van de corona-maatregelen. Wil je het volk gezond houden (en gezonder maken?) dan zul je daar met z’n allen naar toe moeten werken en als overheid op af moeten sturen.

Ik ben voor een gezonde(re) maatschappij en tegelijk realistisch. Onze overheid gaat geen drastische maatregelen onder handen nemen als dat resulteert in het financiële lijden van grote bedrijven. Onze economie zit al in recessie. Tegelijk wordt onze overheid goed ingelicht en het volk dient de richtlijnen te volgen en gewoon ‘hun bek te houden’. Ik hoop dat niemand schrok toen uit onderzoek van Unicef bleek dat driekwart van eten en drinken voor kinderen bomvol suikers, vetten, calorieën of zout zit. We kopen die troep namelijk zelf. Koekjes blijven ongezond, ook al zitten er meer granen in. En fruit groeit niet in tube vorm aan de boom.

Consumenten die deze producten in veelvoud consumeren hebben een verhoogde kans op suikerziekte en zullen automatisch vatbaarder zijn voor een virus. Evenals (ik herhaal) mensen die een onbekende aandoening hebben aan de longen. Astmapatiënten, hartpatiënten, nierpatienten, mensen met hiv. De kans dat deze mensen goed ziek worden is aanzienlijk groter dan iemand met een gezond lichaam. Daar kan geen appel of peer tegenop. Dat heeft gevolgen voor (niet alleen hen): het maatschappelijk economisch- en psychisch- welbevinden. Niet willen opvolgen van de regels kan ontwrichting van een samenleving tot gevolg hebben.

Tussen deze bevindingen ontstaat een moreel dilemma met twee vraagstukken.

Willen we deze mensen beschermen? Dan moeten we de corona-maatregelen naleven en misschien wel aanscherpen (sluiting van de horeca). Moeten we deze mensen in hun sop gaar laten koken en het overheidsbeleid ondermijnen? Kom dan met een plan. Open een debat, laat zien dat dit niet de manier is om met het coronavirus om te gaan. Deel prognoses en studies die een andere kant belichten. Ik zou ook liever elk weekend dansen en het nachtleven weer oppakken, maar dat is geen oplossing. Je kunt niet zomaar zeggen dat je niet meer mee doet, onder de noemer: ‘Free the people’.

Wie wordt daar daadwerkelijk mee bevrijd?