Veel Nederlanders dachten dat een klassieke oorlogsvoering niet meer in Europa zou voorkomen. Het tegendeel is op 22 februari 2022 helaas door Rusland bewezen.

Uit recent onderzoek van Kantar Public blijkt dat de steun voor de NAVO stabiel hoog is onder het Nederlandse publiek. Zes op de tien Nederlanders vindt dat NAVO-leden die minder geld uitgeven aan Defensie dan de afgesproken 2%-norm, meer geld aan Defensie zouden moeten uitgeven. Nederland zou zich dus ook aan de 2%-afspraak moeten houden. Daarnaast hebben NAVO-landen in september 2014, tijdens de Top van Wales, afgesproken om in 2024 elk 2 procent van hun BBP uit te geven aan Defensie. Als Nederland een betrouwbare, sterke bondgenoot wil zijn en blijven, zal de NAVO-norm behaald moeten worden.

Nederland heeft in samenwerking met de Europese Unie al sancties tegen Rusland ingesteld. Uit het verleden blijkt echter dat sancties niet genoeg zijn om Rusland tegen te houden. De annexatie van de Krim in 2014 is het bewijs hiervan. Poetin moet op een andere manier duidelijk gemaakt worden dat zijn invasie van onschuldige landen in Europa niet voor herhaling vatbaar is.

De enige andere manier die overblijft is dus spierballentaal. Nederland moet samen met haar NAVO-bondgenoten laten zien dat Europa klaar is voor daad bij het woord voegen. Poetin zal hierdoor zien dat Europa strijdbaar is. Aangezien Poetin gevaarlijk is, maar niet dom, zal hij zijn strategie moeten herzien. Een volgende invasie kan dus worden voorkomen. Hiervoor is wel noodzakelijk dat Nederland en andere NAVO-lidstaten goede legers hebben die aan de standaarden van de NAVO voldoen.

De achterstanden bij Defensie zullen moeten worden weggewerkt. Momenteel is het zo dat Defensie dat niet eens kan met het budget wat zij hebben. Verouderde communicatiemiddelen en niet goed getrainde F-16-piloten zijn niet iets waar je als betrouwbare NAVO-lidstaat graag mee te koop loopt.

Verder is het zo dat de salarissen bij Defensie ook omhoog zullen moeten, mits we willen dat ons leger zich gewaardeerd voelt. Sommige militairen leven rond de armoedegrens. Een bizar iets, want de mensen bij Defensie zijn essentieel voor ons land. In tijden van crisis, zoals nu, zijn zij noodzakelijk om Nederland en Europa te beschermen. We moeten ons leger serieus nemen. Meer geld naar Defensie is het minste wat Nederland kan doen.

Het tij is gelukkig aan het keren. Zo heeft Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks onlangs gesteld dat we serieus moeten kijken naar meer geld voor Defensie. Ook fractievoorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver, wil het bespreekbaar maken om meer geld uit te geven aan defensie. Politieke partijen die voorheen tegen waren, beginnen dus in te zien dat er een sterk en goed onderhouden leger nodig is om op te kunnen boksen tegen agressieve landen als Rusland. Mocht het zover komen, dan zullen wij als Nederland de Oost-Europese NAVO-lidstaten moeten verdedigen. Als wij ook in staat willen zijn om dit fatsoenlijk te kunnen, zal er echt iets moeten veranderen in de mentaliteit richting Defensie. Meer geld verzekert een veiligere toekomst. De NAVO-norm behalen is in deze eeuw noodzakelijker dan ooit tevoren.