De verkiezingen voor de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer waren een heel erg vrije kwestie. Mijn hemel, wat was dat een ongenadig vrije kwestie. Het viel dan ook te verwachten dat men er met één stemronde niet uit zou zijn. De winnaar heeft de helft plus één van de uitgebrachte stemmen nodig en er waren drie kandidaten, Khadija Arib (Pvda), Vera Bergkamp (D66) en Martin Bosma (PVV). De laatste schatte zijn kansen zelf niet hoog in blijkens de provocerende rede waarmee hij zijn kandidatuur onderbouwde. Die was duidelijk bedoeld om zijn aanhang thuis achter de buis te behagen. Toch is het opmerkelijk dat de kamer er met één rondje stemmen uit was: Bergkamp 74, Bosma 27, Arib 38.

Wat valt dan op? PVV, BBB, Forum en Ja21 hebben samen 29 zetels. D66, de VVD en het CDA hebben er bij elkaar 74. PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en Bij1 komen op 37. De gelijkenis met de uitslag van de voorzittersverkiezing is opmerkelijk.

Er zijn 144 stemmen uitgebracht waarvan 5 van onwaarde.

Zo kon Vera Bergkamp aan haar meerderheid komen. Dit ondanks een bleekneuzerige presentatie waarin zij vooral stofte op haar verleden als personeelschef.

Niet volgens partijlijnen gestemd? Je kunt mij nog veel meer vertellen. Deze uitslag is alleen verklaarbaar als de VVD massaal voor Vera Bergkamp is gegaan en het CDA waarschijnlijk ook. Rutte wist precies wat hem te doen stond toen Sigrid Kaag hem – zoals ze in Kamer zelf vertelde – tussen neus en lippen liet weten dat een lid van D66 het tegen Khadija Arib zou opnemen.

Die man heeft al zoveel dichtgetimmerd. Dit kon er ook nog wel bij. Er is een nieuwe stap gezet naar het herstel van de oude orde.

De volgende stap komt aanstaande dinsdag. Het kabinet maakte nu al bekend dat het graag de winkels en de terrassen opent terwijl de avondklok wordt afgeschaft. De cijfers geven daar geen aanleiding toe maar men heeft laten weten dat die ook op een andere manier gewogen kunnen worden. Dan kan ineens wél van alles open.

Zo weten Jaap van Dissel en zijn experts van het OMT vast welke openingen de politiek verwacht in hun advies van komende zondag aan te treffen. De toekomst die in de volgende persconferentie wordt aangekondigd, móet immers schitterend zijn. Gezegend is Mark Rutte. We mógen weer.

De derde stap komt over drie weken na het rapport van Herman Tjeenk Willink. Dan zal Mark Rutte een situatie proberen te scheppen waarin zijn premierschap onontkoombaar is. Vertrouwen of niet. Slechte peilingen voor zijn potentiële coalitiepartners zullen juist zijn positie versterken. Ze hoeven niet van hem te houden als ze hem maar vrezen. Als ze maar beseffen dat ze niet onder hem uit komen. Tenzij ze bereid zijn va banque te spelen met nieuwe verkiezingen.

Vanavond slaapt Rutte met een glimlach in.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire met het Groninger aardgas evenmin.