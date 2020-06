Een minuut leestijd: Documentairemakers houden het zelf niet meer droog tijdens de interviews met de slachtoffers van de olieramp in Nigeria

Vandaag ben ik een rechtszaak begonnen tegen Shell. Nou ja, eigenlijk heb ik me met een bijdrage van 50 euro aangesloten bij een groep mensen die Milieudefensie ondersteunen in een hoger beroep tegen Shell.

Al in 2011 kwam uit een VN-onderzoek naar voren dat Shell en een paar andere maatschappijen op een voor mens en milieu verwoestende manier olie uit de grond pompten en verspilden in Ogoniland, Nigeria. Kindersterfte, kanker, honger wegens gebrek aan bruikbare landbouwgrond, rivieren zonder vis zijn het resultaat.

Shell zou een miljard euro betalen om haar troep op te ruimen en het Ogoniland weer leefbaar te maken. Peanuts vergeleken met de tientallen miljarden die ze er verdienden. Maar van het miljard is na 9 jaar nog maar 30 miljoen uitgegeven. In maar 16 procent van het gebied is enige opruimactiviteit te ontdekken.

De documentairemakers houden het zelf niet meer droog tijdens de interviews met de slachtoffers van de ramp. Het landschap is zwart als de nacht. En wij maar vrolijk Shell blijven tanken aan de snelweg. De rechtszaak is al 9 jaar bezig en er is nog maar circa 15.000 euro nodig voor een hoger beroep. Hier kun je er aan bijdragen!

Wat mij betreft mag Shell ook haar hoofdkantoor voorgoed naar Engeland verhuizen maar moet het in ieder geval zijn predicaat Koninklijk inleveren.