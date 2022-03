De onmetelijke valsheid van het VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans

Het Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans, natuurlijk VVD, heeft het gedurfd de volgende tweet op het internet te gooien: “Het is nu nóg belangrijker dat uitgeprocedeerde vreemdelingen terugkeren naar hun veilige land van herkomst. Elk bed dat zij bezet houden is een bed waar geen echte vluchteling uit Oekraïne kan slapen”. In een opiniestuk voor EW werkt hij deze oprisping nader uit .

Het is een bekend feit dat de IND tot het uitbreken van de Russisch-Oekraïense oorlog asielzoekers met buitengewoon wantrouwen begroette. We kennen allemaal de schrijnende verhalen van een jaar of wat terug, toen Afghanen zonder meer naar hun moederland werden terugverwezen omdat het daar zo ‘veilig’ was. Jarenlang is van alle kanten stemming gemaakt tegen Syrische vluchtelingen terwijl hun land er toch net zo uit zag als Oekraïne nu aan het worden is. Bovendien zijn zij op de vlucht voor de tiran Assad, die dankzij grootscheepse militaire steun van Poetin aan de macht kon blijven. Dat Aleppo, ooit een van de prachtigste steden in het Midden-Oosten, nu een reusachtige puinhoop is, heeft veel te maken met Russische bombardementen.

Tot voor kort publiceerde GeenStijl elke week een alarmistisch stukje over het aantal asielzoekers – graag ook als apothekers en tandartsen aangeduid – dat dit geteisterde en overbevolkte land was binnengekomen. We weten allemaal wie in dit kader voor het eerst over een tsunami begon.

In deze sfeer gaat het Kamerlid Brekelmans de zwaksten in den lande tegen elkaar uitspelen: illegalen en door recente oorlogservaringen getraumatiseerde Oekraïners. Die illegalen houden een bed bezet voor een échte vluchteling. Het is onmetelijk vals. Het is gemeen. Het slaat als een tang op een varken. Het is laaghartige stemmingmakerij in de hoop volgende week een stukje electoraat binnen te halen dat landelijk op Wilders, Baudet of Eerdmans stemt, maar lokaal niet zo gauw een vergelijkbare vreemdelingenhater kan vinden.

Dit is nu wat je noemt in troebel water vissen. Dat er te weinig bedden zijn voor vluchtelingen heeft veel te maken met het afknijpbeleid van het kabinet Rutte dat goedkeurend toezag hoe een zware woningnood werd gecreëerd door de afbraak en de verkoop van sociale woningbouw. En met het beleid opvangplekken voor asielzoekers te liquideren zodra de instroom afnam. Dan werden ook de medewerkers ontslagen.

Mede daardoor moet er nu aan alle kanten worden geïmproviseerd en wel veel meer dan nodig was geweest als wij voor eventualiteiten een reservoir hadden aangehouden. Deze nieuwe eeuw is tenslotte al langer onvoorspelbaar en rijk aan tyfusverrassigen die niemand verwacht. Het was geen overbodige luxe geweest.

Enfin, u kent het verhaal rond de bedden voor covid-patiënten en de ingekrompen ic.. Weet u nog, van toen, van vróeger. Toen we nog niet collectief besloten hadden die ziekte verder maar te negeren.

Een nuttige vraag in dit verband: nu we zo bezig zijn te vertellen dat mensen naar hun eigen veilige land moeten ophoepelen, vragen we ons ook wel eens af, hoe het over een paar maanden met de veiligheid van ons land staat? En los daarvan: als dít niet op een luie achternamiddag bij je opkomt maar in plaats daarvan uitgerekend in deze situatie zo’n tweet als die van Brekelmans, wat zit er dan op de plek waar andere mensen een hart hebben?

Naschrift: op 1 januari 2021 stonden 187.000 woningen langdurig leeg, niet meegerekend de kantoren. De gegevens komen van het CBS.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groningerr aardgas evenmin.

