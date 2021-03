De kabinetsformatie moet praktisch nog beginnen, en het is op dit moment onduidelijk uit welke partijen de nieuwe regering zal bestaan. Maar twee ervan staan toch al min of meer vast: de VVD en D66. Die twee partijen eindigden bij de verkiezingen met ruime voorsprong op de eerste en tweede plaats. Bij de vorming van een nieuwe regering zijn ze vrijwel onontkoombaar.

Dat betekent dat VVD-lijsttrekker Mark Rutte premier wordt en zijn D66-collega Sigrid Kaag vermoedelijk vicepremier. Natuurlijk is er ook een optie dat Kaag à la Frits Bolkestein of Diederik Samsom in de Tweede Kamer gaat zitten om van daaruit politiek leiding te geven aan haar partij. Maar in haar geval heb ik grote moeite me daarbij een voorstelling te maken. Kaag heeft vrijwel geen ervaring (en affiniteit?) met binnenlandse onderwerpen. Wie kan zich indenken dat ze bij de interruptiemicrofoon staat te bekvechten over belastingtarieven en koopkrachtcijfers tot ver achter de komma? En dat is toch de core business van een fractievoorzitter in Nederland. Kaag zal beter op haar plek zijn in het kabinet.

De vraag is: op welk departement? Haar huidige portefeuille, die van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, lijkt mij een beetje minnetjes voor een partijleider. Die post is leuk voor een nieuweling of relatieve buitenstaander, niet voor de politieke crack die de Kaag-stemmers in haar zien. Maar wat dan?

Volgens iemand die haar goed kent zou ze – niet zo verrassend – wel iets voelen voor Buitenlandse Zaken. Dat ministerie past ook prima bij haar jarenlange ervaring als diplomate. Kaag schijnt zes of zeven talen vloeiend te spreken, waaronder Arabisch. Op Buitenlandse Zaken beslist geen nadeel.

Mocht Kaag dit ambt inderdaad gaan bekleden, dan stapt ze bovendien in de voetsporen van Hans van Mierlo. Ook deze D66-oprichter ging, nadat hij in 1994 zijn partij de recordscore van 24 zetels had bezorgd, naar Buitenlandse Zaken. Lang niet iedereen was daar overigens blij mee. In zijn recente biografie over Van Mierlo beschrijft Hubert Smeets dat de D66-baas wegens verblijf in verre landen vaak onbereikbaar bleek als er op het Binnenhof politieke stront aan de knikker was. En dat was er vaak. Zijn ministerschap werd bovendien geen doorslaand succes. Onverkwikkelijke affaires (Srebrenica, de mislukte arrestatie van de Surinaamse legerleider Desi Bouterse) verpestten het beeld. D66 verloor aan het eind van de kabinetsperiode (Paars I zat wel de rit uit) tien zetels. Of dat uitsluitend de schuld was van Van Mierlo kun je je afvragen. Maar in elk geval verliet hij teleurgesteld de politiek.

De D66-leider was op dat moment overigens 67. Hij zat al heel lang – namelijk sinds de tweede helft van de jaren zestig – op het Binnenhof, enkele korte onderbrekingen buiten beschouwing gelaten. Kaag is over vier jaar pas 63. Zij werd niet eerder dan in 2017 politiek actief. Normaal gesproken heeft ze dus nog wel even te gaan.

Je kunt wel betwijfelen of het komende kabinet – hoe dan ook samengesteld – de eindstreep zal halen. Rutte II is dat gelukt, Rutte III bijna, maar de meeste Nederlandse regeringen maken hun termijn niet af. Statistisch geredeneerd ziet de toekomst van de volgende ministersploeg er niet hoopvol uit. Temeer daar de Tweede Kamer binnenkort verandert in een kippenhok vol nieuwkomers en kleine partijtjes, waar een ongeluk in een minuscuul hoekje zal zitten.