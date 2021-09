De Partij van de Aardbei, die smaakt naar meer

Ooit was ik lid van de PvdA en bezocht ik nu en dan de vergadering van de afdeling Kralingen-Crooswijk, die van mijn woongebied. Mijn kinderen vroegen dan “Pappa, waar ga je naar toe?” Ik zei dan naar waarheid, naar de Partij van de Arbeid. Maar zijn verstonden, omdat ik nogal snel en binnensmonds praat, blijkbaar… Partij van de Aardbei. Die lieverdjes dachten dat hun vader een genoeglijke culinaire avond tegemoet ging.

Quod non.

In die tijd werd er nog onbekommerd gerookt. Het vergaderlokaal was al gauw gevuld met een zware blauwe walm. Onder andere afkomstig uit de pijp van toenmalig burgemeester Andrè van de Louw, want die was lid van bovengenoemde afdeling. Het was afzien voor de niet-roker die ik ben.

Maar het concept “Partij van de Aardbei’ heeft mij sindsdien niet losgelaten. De Aardbei is immers zowel rood als groen. Het is bij uitstek democratische plant, die zich via netwerken horizontaal over de aardbodem verspreidt. De aardbei is bovendien ook nog eens zeer attractief want immers hoogst smakelijk. Zelfs erotisch, zie Breughel zijn Tuin der Lusten. Plezant socialisme, zou de Vlaming (Steven Stevaert) zeggen. Want het rood van de aardbei is een allervriendelijkst rood, allerminst het agressieve rood van de SP-tomaat.

Ik heb toentertijd dat mijns inziens vruchtbaar vernieuwend concept aan de partij voorgelegd – en vernieuwing was nodig! – compleet met verkiezingsslogan (‘Kok, ik wil slagroom!). Men wilde er niet aan.

Maar nu mevr. Ploumen (PvdA) en de heer Klaver (GroenLinks) vastbesloten blijken samen op trekken, lijkt mij het moment gekomen om het concept Partij van de Aardbei opnieuw aan de orde te stellen.

Klaver, schenk ons je klaverhoning! Blijf dat vooral doen ! Ploumen, schenk ons je pruimenvlaai! Blijf dat vooral doen! Dan schenk ik jullie bij dezen de Partij van de Aardbei.

De Aardbei – een zomers naaktgerecht

“Kerseneetster, til mij met je borsten op!”

Ach, zulke rode woorden fluistert hij niet langer

je rozenrode minnaar

“Zie, mijn lid is

lid van de Partij van de Aardbei

Liefste, kus mij tot slagroom!”

Ach, zulke woorden fluistert hij niet langer

je rozenroze minnaar

Hij stopt ze weg in een lila la

in zijn buik

& bestelt een bavaroise-pudding

“Ober!”

Liefste’s tepels smaken