Het werd de laatste dagen steeds onvermijdelijker. Een groeiend aantal FvD-prominenten zette partijleider Thierry Baudet zo voor het blok dat hem weinig anders restte dan de eer aan zichzelf te houden. Dat heeft hij gisteravond dan ook gedaan. Hij ziet af van het lijsttrekkerschap bij de komende Kamerverkiezingen. Wel blijft hij in de Tweede Kamer en stelt hij zich beschikbaar als lijstduwer. ‘Ik wil niet meedoen aan trial-by-media,’ verklaarde hij gisteravond. Tja, hij moest toch wat zeggen.

De aanleiding voor het ultieme conflict was de jongerenorganisatie van zijn partij, JFvD. Onder de Forumjongeren bevinden zich nogal wat lieden met nazisympathieën en antisemitische en homofobe opvattingen. Voorzitter van deze hoogst bedenkelijke club is Freek Jansen. Iemand met zeer foute denkbeelden, die volgens alle ingewijden grote invloed heeft op Baudet. Hij is niet alleen fractiemedewerker van Forum, maar ook een belangrijke ideoloog van de partij. En sinds het vertrek van Henk Otten de onbetwiste rechterhand van de (na gisteravond dus voormalige) Grote Leider.

Een paar dagen terug kwam aan het licht dat de Forumjongeren niet alleen abject gedachtengoed koesteren, maar dat ze hun gedachten ook bepaald niet voor zichzelf hebben gehouden. Ze deelden ze naar hartenlust op sociale media, zoals whatsapp-groepen en Instagram. Dat gebeurde allemaal onder verantwoordelijkheid van Jansen, en naar gevreesd moet worden ook met diens instemming.

Partijprominenten als Annabel Nanninga (onder meer Amsterdam raadslid en senator) en Europarlementariër Rob Roos ging dat gedweep met hoogst verwerpelijke ideeën blijkbaar te ver. Ook Tweede Kamerlid Theo Hiddema schijnt er genoeg van te hebben gekregen. Deze kopstukken drongen er bij Baudet op aan dat hij zijn vertrouweling Jansen uit al zijn functies zou ontheffen (hij is onder meer ook zevende op de kandidatenlijst van FvD). Zo niet dan moest Baudet zelf maar weg.

Hierna kon je de afloop wel raden. Baudet had absoluut geen zin om zijn boezemvriend te laten vallen. Hij verklaarde een onderzoek te willen afwachten dat enkele Forum-grootheden (onder anderen Paul Cliteur) zouden verrichten naar de strapatsen van JFvD. Vanzelfsprekend in de hoop dat dit onderzoek de kou uit de lucht zou halen. Maar Nanninga c.s. noemden het allemaal ‘too little, too late’ en eisten een volledige sanering van de jongerenorganisatie. Dat kon natuurlijk nooit meer goedkomen.

De opstandige partijprominenten zijn hier en daar wel omschreven als ‘gematigd’, maar dat is maar hoe je ertegen aankijkt. Toen er neonazistische geluiden opklonken uit de JFvD namen ze daar inderdaad afstand van. Maar dat deden ze niet toen Baudet het in zijn gloriedagen had over de ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse bevolking. Ook nadat hij oreerde over de wenselijkheid van een ‘dominant blank Europa’ hielden ze hun mond. Evenmin kwamen ze in opstand toen de partijleider na de zo succesvol verlopen Provinciale Statenverkiezingen losbarstte in boreaal gebral. En ze bleven zwijgen toen Baudet langdurig dineerde met de erkende racist Jared Taylor. Of toen hij een leugentweetje de wereld in stuurde over Marokkanen die dierbare vriendinnen van hem zouden hebben belaagd in de trein.

Kortom: ze hielden hem de hand boven het hoofd tot het echt niet langer meer kon. En ze wachtten met in actie komen tot gebleken was dat Forum onder leiding van Baudet een zeer tegenvallende verkiezingsuitslag tegemoet ging. Want in de polls heeft de partij, die vorig jaar nog zo’n prachtige toekomst leek te hebben, niet meer dan een handvol zetels over.

De vraag is hoe het nu verder moet met FvD. Wie wordt de nieuwe lijsttrekker? Er doen enkele namen de ronde, maar van geen van deze hotemetoten valt veel heil te verwachten. Nanninga is met zwangerschapsverlof en komt dus – mag je aannemen – niet in aanmerking. Hiddema is echt te oud (dat zal hij zelf ook wel vinden). En de vaak genoemde Joost Eerdmans sleurt onvermijdelijk zijn hele politieke verleden vol hele en halve mislukkingen achter zich aan.

Overigens is Baudet nog niet echt weg. Hij blijft niet alleen Kamerlid, maar ook partijvoorzitter van FvD. Waarschijnlijk zal hij achter – en misschien zelfs vóór – de schermen zijn best blijven doen om toch zoveel mogelijk de baas te spelen. De pijnlijke soapserie over FvD is nog lang niet voorbij.