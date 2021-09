Het maakt weinig uit of u deze column leest, hij is namelijk slechts bedoeld voor toekomstige historici die zich afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen. ‘Zo ver’ hoeft voor dit doeleinde niet te worden gedefinieerd. Alsnog een nucleaire apocalyps is mogelijk, misschien wordt het ook gewoon een wereldwijde tachtigjarige burgeroorlog. Goed, daar gaan we, geschiedschrijvers anno 2150 opgelet: het is 2021 en ik lees in de krant dat niezen wordt gepolitiseerd.

De taalrubriek in Trouw maakt melding van een nieuw Nederlands woord. Mansneezing. Hiermee wordt omstandig niezen in het openbaar bedoeld, waarmee de niezer in kwestie zijn sociale dominantie bevestigt. Zowel mannen als vrouwen maken zich schuldig aan man-niezen. Na voorgaande zinnen te hebben getypt, voel ik de behoefte een kogel door mijn kop te jagen, in het besef dat de tijd van toekomstige historici te kostbaar is voor mededelingen van persoonlijke aard.

Mansneezen past naadloos in de lange rij maatschappelijke irritaties sinds de kredietcrisis van 2008, toen de naoorlogse bestaanszekerheid verbrokkelde. Op de toppen van je zenuwen tussen tijdelijke huurovereenkomst en flexibel arbeidscontract bungelend, kun je er niks bij hebben. Eerst raak je overstuur door bijvoorbeeld een beledigende tekst op Twitter, algauw ben je nauwelijks in staat andermans ‘hatsjoe’ te verdragen.

Dat de afschrikwekkende werking van kernwapens nieuwe grootschalige oorlogen voorkomt, is een gangbare opvatting onder wetenschappers. Toch vormde de ouderwetse Wereldoorlog vaak het ventiel waarlangs opgekropte volkswoede kon ontsnappen. Tegenwoordig hebben we alleen Geert Wilders en zijn PVV, maar dat is niet genoeg.

Wat ik nu ga voorstellen klinkt gestoord: wellicht redt de mensheid zichzelf door kernwapens de wereld uit te helpen. Zeker, op korte termijn vallen wederom miljoenen slachtoffers in modderige loopgraven. In het grotere plaatje valt dit te verkiezen boven een overspannen Kim Jong-un die in 2040 de knop indrukt vanwege een mansneezende medewerker.