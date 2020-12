Het is nog maar de vraag of kleine ondernemers veel langer bereid zullen zijn een faillissement voor lief te nemen. Zeker als al die van overheidswege gesloten deuren toch niet helpen voorkomen wat men in de media “het zwarte scenario” noemt.

De paniek krijgt de overhand aan het coronafront. Anders valt het jongste optreden van Paul Kuipers en Diederik Gommers bij Nieuwsuur niet uit te leggen. Zij vielen openlijk hun minister af en eisten dat het personeel in de ziekenhuizen als eerste zal worden gevaccineerd. En wel met ingang van maandag 4 januari. Anders stort de ziekenzorg nóg sneller in.

Zo’n opstand is uiteraard Chefsache. De premier dient in te grijpen maar van actie uit die hoek was op oudejaarsochtend nog niets merkbaar. Het openlijk getwijfel over wie het eerst in aanmerking komt voor het nu nog schaarse vaccin, laat zien dat men zich in regeringskring geen raad meer weet. De premier hield zich echter gedeisd zoals zijn gewoonte is als hij beschadigd kan worden. Rond het middaguur liet minister Hugo de Jonge weten dat hij er volgende week op terugkomt. Het lijkt wel de nachtmerrie van iemand die net geslaagd is voor zijn rijbewijs, en dan achter het stuur van een supertanker wordt gezet.

In het Algemeen Dagblad komt ondertussen de veel gesmade Jaap van Dissel aan het woord. De krant tekent uit zijn mond twee schokkende uitspraken op:

Je wil eigenlijk al kunnen zien welke virussen in de dieren rondgaan die potentieel kunnen overspringen. Maar tegelijkertijd kijk je ook naar zaken als mondkapjes, andere voorraden en medicijnen: nu zijn we vaak afhankelijk van China en India. (…) In het voorjaar bleek gewoon dat een pandemie in deze omvang ons voorstellingsvermogen te boven ging. Het begrip lockdown bestond hier niet eens.

En:

Zo is het testen in Nederland klassiek ingericht rond relatief kleinschalige microbiologische labs bij ziekenhuizen. Dat functioneert uitstekend in vredestijd, maar naarmate massaal testen meer nodig is, gaat dat kraken. Dat geldt ook voor de GGD’s, die decentraal werken en telkens moesten opschalen. En dan stuit je gaandeweg steeds op een volgende zwakke schakel: beperkte testcapaciteit, de grenzen van de ic-capaciteit, tekort aan beschermingsmiddelen.

Met andere woorden: het gezondheidssysteem in Nederland is op geen enkele wijze tegen een pandemie opgewassen. Het is ingesteld op mooiweerzeilen, niet op storm.

Dat verklaart de wanhoopsactie van Kuipers en Gommers. Ze zien dat het zo niet langer werkt. Hun personeel gaat aan de crisissituatie onderdoor en dat laat zich niet meer weg improviseren. Artsen en verpleegkundigen melden zich in toenemende mate ziek. Dat is ook geen wonder. Behalve een rondje applaus in de lente en een kerstfooi hebben zij niets extra’s gekregen om op de been te blijven. De rond de ziekenhuizen opgebouwde bureaucratie en de activiteiten van het zorgverzekeringskartel zijn nog even gekmakend als eerst.

Uit de cijfers blijkt ondertussen dat de tweede lockdown veel te weinig resultaat oplevert. Het is nog maar de vraag of kleine ondernemers veel langer bereid zullen zijn een faillissement voor lief te nemen. Zeker als al die van overheidswege gesloten deuren toch niet helpen voorkomen wat men in de media “het zwarte scenario” noemt.

De huidige overheidssteun levert ze wel uitstel van de financiële ondergang op maar geen afstel. Daar schuilt een fundamentele onrechtvaardigheid in, die door de overheid ondanks de inzet van tientallen miljarden toch niet voldoende wordt rechtgezet. Van een moratorium op schulden of huisuitzettingen is evenmin sprake.

Een crisis als de onderhavige vereist van de burgers offerbereidheid maar er is geen enkele reden waarom de een zich het Wilhelmus zingend moet laten ruïneren en de ander niet. De tijd dringt. Paul Kuipers en Diederik Gommers hebben het voorbeeld gegeven: je kunt je eigen plan trekken en de gehoorzaamheid aan de overheid opzeggen.

Als de top 2000 niet op de volkswil was afgestemd maar op de toestand in de natie dan zou die oude jaren tachtig hit op nummer één staan: You ain’t seen nothing yet.

Blijf overeind in 2021.

