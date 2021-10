Geloofwaardige en merendeels competente kabinetten, een betrouwbare overheid en een goed werkende democratische rechtstaat hebben decennialang in Nederland een voorspoedige economische en maatschappelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt en geborgd. Met een gelijktijdige focus op een goede sociale cohesie in de samenleving.

Hoe anders is de situatie anno 2021.

Met een samenleving die tot op het bot verdeeld is en vooral gekenmerkt wordt door een volstrekt afwezige overheid. Als het gaat om het verantwoord leiding geven en verantwoordelijkheid dragen voor een land in grote crisis. Een crisis die zich vooral kenmerkt door een totaal verlies aan grip van de overheid op de samenleving en haar burgers. Met burgers die verworden zijn tot nummers en die inmiddels gewend zijn dat regels nog slechts op papier bestaan welke je gemakkelijk kunt negeren. Intimidaties en bedreigingen zijn gemeengoed geworden en van een rechtsstaat waarin ook gehandhaafd wordt is al heel lang geen sprake meer. Ondermijning is een begrip dat al bijna als normaal wordt beschouwd. Maar ook dat voor een burger in het nauw zijn eigen overheid zich kan ontpoppen als je grootste vijand. Die er niet voor terugdeinst om je volledig kapot te maken.

Bekend is dat de Nederlander een broertje dood heeft aan gezag en autoriteit. Dat heeft ons ook gevormd en wij staan niet voor niets in het buitenland bekend als bot en direct. En eerlijk is eerlijk, dat heeft ons ook ver gebracht in veel zaken waar het op handelsgeest aankomt.

De participatiemaatschappij heeft de burgers in rap tempo verandert. Vooral gericht vanuit het eigen belang en minder op het collectieve belang. Het samen moeten doen om de boel voor elkaar een beetje leefbaar te houden is naar de achtergrond gedreven.

In de coronapandemie is het uitgangspunt samen dan ook volstrekt achterhaald gebleken. Samen wordt door de burger gezien als individuele vrijheid van iedereen opgeteld en dan van alle inwoners gezamenlijk. Waardoor de huidige coronachaos bijna compleet is. Aan het roer van het schip van staat een kapitein met een bemanning die alleen met elkaar onderling bezig is geweest met een ouderwets Nederlands spelletje “mens erger je niet”.

Spannend is de vraag hoe we met deze bizarre uitgangspunten alle problemen te lijf zullen gaan die feitelijk al in 2021 opgelost hadden moeten zijn. Om Nederland nog een beetje sociaal leefbaar te houden. Zoals de compensatie van slachtoffers van het Groninger gas, de toeslagenaffaire, de immense problemen in de zorg in alle onderdelen ervan en het huisvestingsprobleem van vele burgers. Voeg daarbij de toenemende problematische schuldenproblematiek en het stijgende aantal burgers dat gewoon financieel en sociaal bijna verdrinkt. Dit alles tegen de achtergrond van een totaal disfunctionerende rechtstaat en afwezige overheid. Met dat plaatje als realiteit mag iedere burger zich terecht veel zorgen gaan maken over zijn toekomst.

Aan de informateurs het dringend verzoek om op alle toegangsdeuren van de onderhandelingskamers in het formatieproces een groot bord op te hangen met de volgende tekst:

Help! Uw burger verzuipt!