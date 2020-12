In iets geloven terwijl je weet dat het onwaar is, dat is wat ze bij economie doen

“Dit model verklaart in werkelijkheid eigenlijk maar zo’n 10% van de variantie in de uitkomst, maar het is het beste wat we hebben dus we gaan er mee aan de slag”. Het waren de woorden waar de professor het college mee begon. Een vak bedrijfswaardering op (zo zegt men) een van de beste universiteiten van Europa en met afstand (zo zegt men) de beste in Italië. Enfin, wel lekker pragmatisch. Dat was mijn eerste gedachte. Nu hoefde ik in ieder geval niet die ellenlange verklaring te horen achter een academisch model, wat een probleem oplost dat enkel en alleen in de theorie aanwezig is.

Toch liet het me niet los. ’s Avonds liep ik terug van een aperitivo met wat medestudenten die ook in die les zaten. Overigens een van mijn favoriete bezigheden in Milaan, zo’n aperitivo. Een luxe en chique klinkend concept, waar je bij een drankje gratis onbeperkt hapjes kan nemen. Voor een echte Italiaan het moment waar de naam naar verwijst, een aperitief. Een rituele handeling voor het echte daadwerkelijke avondmaal. Een moment van bezinning voor het feest echt losbarst. Maar voor een arme student met een Nederlands eetritme en een grote eetlust, een ideale manier om voor €5 op tijd en onbeperkt te kunnen avondeten.

Ik dwaal af. Die opmerking van de professor waarmee dit stuk begint, die liet me niet los. Ik bracht het op bij die groep studenten terwijl we naar huis liepen. Uiteraard is het idee van een model om een beter beeld te verkrijgen van de realiteit door simplificatie. Een model is immers een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Maar hier verklaarde de professor toch echt zelf dat dit model niet alleen een klein deel verklaarde van de realiteit, maar ook slechts een fractie van de afhankelijke variabele. De enige variabele die dit model zou moeten verklaren. Het verklaarde slechts 10%, terwijl dit de enige reden was dat dit model überhaupt was opgetuigd.

Het is wat ik voortdurend tegenkwam als student economie, zo ook in die les. Ondanks dat het vrijwel niets verklaarde van hetgeen dat we wilden verklaren, gebruikten we het toch maar. Omdat het alternatief niet voorhanden was. Omdat dit het beste is wat we hebben. En dat zonder aarzeling ook in alle openheid durven te vertellen. Het was voor mij de zoveelste bevestiging van de schizofrenie van de economische wetenschap. Een wetenschap waarin jezelf bedienen van een gebrekkige voorspelling beter is dan helemaal geen voorspelling. Waar het gebruik van een fout model de voorkeur heeft boven geen model. Het is als het meenemen van een kaart van de Pyreneeën, voor het geval je verdwaald op je vakantie in de Alpen.

Wellicht was het de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Achteraf was dit misschien het moment dat ik na jaren van voortdurende tegenstrijdigheid het niet meer kon verteren. Het begon eigenlijk al vanaf de eerste lessen economie. In de meest basale vorm. Het was in les 1 micro-economie. Jan verkoopt appels op de markt. De prijs van appels stijgen. Jan zal hierdoor extra appels proberen te verkopen en daardoor zal het aanbod stijgen, terwijl aan de andere kant de vraag zal dalen omdat de appels duurder geworden zijn. Andersom zal door een prijsdaling ervoor zorgen dat de vraag naar appels stijgt, terwijl aan de andere kant het aanbod zal dalen. Jan verdient per appel immers minder, dus het is minder aantrekkelijk om appels te verkopen.

Jan als mens in de economie in een notendop. Als nut maximaliserend wezen. De zogeheten homo economicus. Dit was de rationele mens. Maar zelfs met Jan de homo economicus als uitgangspunt, in de meest simplistische vorm, begreep ik het niet. Jan verkoopt alleen appels op de markt, dus waarom zou Jan niet juist meer appels proberen te verkopen als de prijs daalt? Kortom, waarom zou het aanbod niet stijgen in plaats van dalen? Hij verdient immers minder geld per appel dus hij kan het wel gebruiken om meer appels te verkopen dan normaal. Hij heeft ongetwijfeld vaste lasten die betaald moeten worden.

En andersom is het eigenlijk hetzelfde verhaal, waarom zou Jan bij stijgende prijzen niet minder appels gaan verkopen maar een paar uur eerder naar huis gaan, simpelweg omdat hij om 15:00 al zijn dagomzet behaald heeft? Het antwoord van de hoogleraar was kraakhelder. Omdat Jan rationeel handelt. De homo economicus. Hij maximaliseert zijn nut. Met een kleine kanttekening dan wel. Het betreft nut enkel in monetaire zin. Al die andere nuttige zaken laten zich namelijk zo lastig vangen in een berekening. Met nog een tweede kanttekening, namelijk dat de mens in de realiteit natuurlijk geen volledige rationeel en nutsmaximaliserend wezen is. Maar goed, ook dat laat zich zo lastig te vangen in een berekening.

Het is de kunst van de economie. Zaken zo simplificeren dat het niet meer overeenkomt met hetgeen je wilt meten, maar dat het wel past. Het is als het bed van Procrustes, een herbergier uit de Griekse mythologie waarvan iedere gast perfect in zijn bed paste. Wel met wat kleine aanpassingen. De benen van degenen die te lang waren werden afgehakt, en van degenen die te kort waren werden ze uitgerekt. Maar uiteindelijk paste iedere bezoeker perfect. Het is hoe de economische wetenschap haar theorieën passend maakt: door ze in een bed van Procrustes te leggen. Zacht, comfortabel, maar niet meer overeenkomstig met wat je écht wilt meten, met alle schade van dien. Het zijn situaties waarin simplificaties geen simplificaties meer zijn.

Het was daar al, in die les micro-economie 1, dat ik me afvroeg ik welke godsdienstige setting ik nu dan weer terecht gekomen was. Waarbij ik het hier dan nog wil opnemen voor de godsdienst. Bij godsdienst gelooft men tenminste nog in iets waarvan ze niet zeker weten of het waar is of niet. In iets geloven terwijl je weet dat het onwaar is, dat is wat ze bij economie deden.

Maar stel dat het wel klopt. Stel dat wij inderdaad allen zijn zoals rationele Jan. Nutsmaximaliserende wezens. Dan nog gaan de meeste economische modellen mank. Grofweg kan je namelijk stellen dat (de meeste) economische modellen gestoeld zijn op twee basisassumpties. De eerste hebben we gezien: de mens is rationeel. Het tweede fundament is dat historische data worden gebruikt om een voorspelling te kunnen doen over de toekomst. Het is de assumptie dat we data uit het verleden kunnen gebruiken voor het doen van voorspellingen.

Het klinkt allerminst logisch. Maar als we er dieper, of eigenlijk vooral logisch, over nadenken zijn deze assumpties in tegenspraak met elkaar. Sterker nog, kan de een niet bestaan als de ander klopt. Want stel nu dat die eerste basisassumptie echt waar is en we allemaal rationele nutsmaximaliserende wezens zijn. Als wij echt rationeel zijn dan zouden we voorspelbare patronen ontdekken in (de data uit) het verleden, en vervolgens ons gedrag hierop aanpassen. Dit betekent dat de informatie uit het verleden compleet nutteloos wordt voor het doen van voorspellingen. We hebben tenslotte ons gedrag hierop aangepast.

Economische modellen welke bestaan uit slechts twee basis assumpties, waarbij de waarheid van de ene assumptie de ander per definitie onderuit trapt. Een wetenschap gestoeld op twee basisassumpties, die onverenigbaar zijn. Het is de schizofrenie van de economische wetenschap. Laat het geen verrassing zijn dat ik mijn Master niet heb afgemaakt.