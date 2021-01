In het nieuwe jaar zien we dat allemaal mensen gaan sporten. Of hardlopen. Omdat we gezonder willen leven. Of afvallen. Of allebei. Heel verstandige doelen, en hardlopen/sporten/bewegen helpt dan. Net zoals meer groente eten. Maar dat helpt niet zo heel veel als je niets verandert aan je inname van bier, wijn, pizza, spareribs en kapsalonnetjes. Dat snappen we allemaal.

Voor investeerders die groen willen zijn, is diezelfde logica nog nieuw. Bij investeringen willen veel mensen, en ook pensioenfondsen, graag duurzaam zijn. Da’s mooi. Investeren in groene bedrijven en activiteiten helpt de wereld. Een groene index volgen, werkt top.

Maar zolang je investeringsportefeuille bedrijven bevat die de komende 10 jaar niet zorgen dat we als wereld de Parijs-doelstellingen halen, komt van de klimaatverandering zoveel ellende, dat alle groene investeringen in het niet verdwijnen.

Het laaghangende fruit bij de bedrijven die de Parijs-doelen dwarsbomen, zijn de kolen-, olie- en gasbedrijven (KEG). Die brengen de bulk van de CO2-genererende stoffen in de economie (en CH4). De huidige plannen van deze bedrijven leveren al zoveel CO2-uitstoot op dat we Parijs vaarwel kunnen zeggen – ook na enkele hoopvolle koerswijzigingen in 2020. Deze bedrijven zijn de “snacks” die je investeringsportefeuille vet verontduurzamen, hoe hard je ook rent om groen te investeren.

Voor degenen die vrezen voor hun rendement: sinds 2014 laten de KEG-bedrijven op de beurs een systematisch dalende lijn zien. En de dividenden hebben in 2020 ook zware averij opgelopen, naast alle afschrijvingen. De discussie over de Carbon Bubble en Peak oil is gaande, onder meer in de Financial Times. Noch voor het rendement, noch voor het dividend is KEG een safe haven. Niet meer, times are a’changing.

Als je serieus groen wilt investeren, moeten deze bedrijven dus op een uitsluitingslijst staan. En in deze nieuwe tijden kun je dat gerust doen met goede rendementsverwachtingen. Na uitsluiten, blijft het werk over dat we kennen van onze afvalpogingen: gedisciplineerd en volgens plan aan het werk blijven. Finetunen. Meebewegen met alles wat het leven brengt binnen je plan. Dát kunnen investeerders al jaren prima, dat loopt wel.