Sinds 22 oktober gaan mensen in Polen massaal de straat op om te protesteren tegen het verder aanscherpen van de abortuswet. Het is de grootste protest beweging in het land sinds de Solidariteitsbeweging in de jaren ’80, waarmee het einde van het communistische tijdperk werd ingeluid. De huidige abortuswet geld al als een van de strengste abortuswetten in Europa. Dit is een treurig feit, in de jaren ’80 had het land nog een van de meest progressieve abortuswetten ter wereld. Volgens polls over abortus is een meerderheid voor versoepeling van deze wet. De aanscherpingen van de wet hebben de afgelopen jaren dan ook telkens grote protesten teweeg gebracht.

De aanscherping van de abortuswet komt op een tactisch moment, Polen zit midden in een tweede coronagolf. De regering wist van te voren dat een strengere abortuswet voor onvrede zou zorgen (strengere wetten hebben immers telkens tot demonstraties geleid). De regering verschuilt zich achter het virus en roepen ze mensen op om thuis te blijven. Gelukkig houden de demonstranten vol en blijven ze de straat op gaan. De beweging is internationaal opgepikt. Demonstranten in Chicago, Glasgow, Brussel, Oslo en Londen gingen afgelopen week de straat op. Ook in Nederland vindt de beweging navolging, na Tilburg, Eindhoven en Maastricht zal er woensdag 4 november om 18:00 uur ook een demonstratie plaats vinden in Utrecht op het Stadhuisplein.

Ik wil mensen oproepen om ook te komen. We moeten ons solidair tonen, wel op 1,5 meter afstand en met een mondkapje. Ik ga niet graag demonstreren in coronatijd, maar dat is precies wat de Poolse regering hoopte. Ze hopen dat mensen niet de straat op willen en dat ze zo op ondemocratische wijze de wet kunnen veranderen. We moeten ons solidair tonen en laten zien dat vrouwenrechten en democratie ook in deze tijd niet ter discussie mogen staan.