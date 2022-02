De strijd om De Hef gaat door

De strijd om De Hef van Rotterdam gaat inmiddels de wereld over. Het stond in The New York Times en Bernie Sanders deelde het vandaag via zijn sociale media.

Moet de gemeente akkoord gaan met de ontmanteling van De Hef? Superjacht bouwer Oceanco heeft een vergunning aangevraagd om de brug tijdelijk te demonteren voor de zeilboot van multimiljardair Jeff Bezos, ter waarde van een half miljard?

De brug is historische erfgoed dat als eerste hersteld werd na de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Een demontantie zou naar verluidt twee weken duren, waarbij het middenstuk een dag zou worden weggehaald.

De gemeente had bij de renovatie in 2017 beloofd de brug nooit meer te ontmantelen. Hoewel de gemeente meldde dit nu wel te willen doen, gaf burgermeester Aboutaleb later aan helemaal nog geen vergunning te hebben afgegeven.

Hoewel veel mensen opmerken dat het demonteren goed zou zijn voor de Nederlandse economie, is het praktisch gezien niet eens noodzakelijk om De Hef te demonteren. Als de mast er later opgezet zou worden, dan zou het schip perfect onder het historisch erfgoed door passen.

Daarnaast is de waarde van luxe jachten voor de Nederlandse economie verwaarloosbaar. Zoveel mensen werken er niet in die sector. En het is een overbodig en luxe product voor superrijken die toch al voldoende hebben. In dit geval is de eigenaar van de boot gedurende corona 67% rijker geworden en nu bezit hij nu maar liefst 202 miljard dollar. Dit is wel wrang nu gewone Rotterdamse ondernemers hun winkel moesten sluiten en er velen failliet zullen gaan, en er mondiaal 160 miljoen mensen in de armoede zijn teruggevallen.

Maar goed. De gemeente Rotterdam moet nu kiezen: gaat de brug wel of niet gedemonteerd worden?

Zelf vind ik dat het beter zou zijn om tijdelijk de masten van de boot zelf te demonteren. Ook superrijken moeten gewoon rekening houden met historisch erfgoed. En een luxe jacht is geen proportionele reden om zo’n ingrijpende ingreep te doen, zelfs niet als Bezos alles betaalt.

Om de gemeente te laten zien dat veel mensen dit disproportioneel vinden, zijn Hajar Yagkoubi, Mert Kumru en ik met het team van Change.org een petitie gestart, die inmiddels duizenden keren is ondertekend. Teken je mee?