Een tijd van volhouden.

Een tijd van verlies en rouwen.

Een tijd van een crisis doorstaan.

Een tijd van een virus willen verslaan.

Een tijd van inzien hoe de zorg is uitgekleed.

Een tijd met een pandemie en het menselijke leed.

Een tijd van te weinig medisch apparatuur en ic-bedden.

Een tijd van overvolle ziekenhuizen en levens redden.

Een tijd van vechten met de onzichtbare vijand.

Een tijd van veel en op 1,5 meter afstand.

Een tijd van het dragen van mondkapjes.

Een tijd van geen gezellige uitstapjes.

Een tijd van boa’s en handhavers pesten.

Een tijd van heel veel op corona testen.

Een tijd van nieuwe regels en persconferenties.

Een tijd van liever geen vliegvakanties.

Een tijd van beperkingen in onze vrijheid.

Een tijd van toch ook van eenzaamheid.

Een tijd van geen knuffel en geen kus.

Een tijd met een genadeloze coronavirus.

Een tijd die voor jongeren weinig goeds deed.

Een tijd van anders samenzijn bij lief en leed.

Een tijd van veel gesloten winkels en scholen.

Een tijd van veel online moeten dolen.

Een tijd van staren naar het plafond.

Een tijd waarbij alleen het noodzakelijke kon.

Een tijd van wonen, werken en onderwijs onder één dak.

Een tijd waarvan samenzijn er bovenal ontbrak.

Een tijd van lang wachten op vaccineren.

Een tijd van tegen de overheidsmaatregelen protesteren.

Een tijd van de avondklok en de ongekende rellen.

Een tijd waarbij de kleren beginnen te knellen.

Een tijd van na 21:00 uur stilte ervaren.

Een tijd van vele mitsen en maren.

Een tijd van heel veel geduld.

Een tijd vooral van afhankelijkheid vervult.

Een tijd van ontdekken wie echt om je geven.

Een tijd van al het onnodige afstand nemen.

Een tijd van kiezen voor minimalisme.

Een tijd van stoppen met materialisme.

Een tijd van kiezen voor en hopen op meer geluk.

Een tijd van stoppen met het zijn van druk druk druk.

Een tijd om in te zien wat echt belangrijk is.

Een tijd van heb veel lief en niet verdwalen in gemis.

Een tijd van een crisis met elkaar meemaken.

Een tijd van voor elkaar zijn, zonder elkaar aan te raken.

Een tijd van muteren en deze onzekere periode moeten doorstaan.

Een tijd van beseffen dat de mensheid ook deze pandemie zal verslaan.

Een tijd van alleen samen…

