De Dodenherdenking leeft vooral bij wit en oud. Heeft de Nationale Herdenking nog wel een toekomst voor een jong en divers Nederland?

Ja, ik geloof van wel. Wel als we de lijn van bijvoorbeeld koning Willem Alexander en een Arnon Grunberg doorzetten. Niet eerder zag ik zo veel jongeren van diverse afkomst quotes van toespraken op Dodenherdenking op sociale media delen:

“Als we ontkennen dat de ziektes van de vorige eeuw – die van het geïndustrialiseerde totalitarisme, van het tot genocide verworden antisemitisme, van het biologisch racisme – diep in onze cultuur zitten, dan weten we niet wie we zijn. En juist dan zijn we vatbaar voor verleiders die ons komen vertellen wie wij zijn en wie wij moeten vrezen.” Arnon Grunberg.

“Niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.” Koning Willem Alexander.

“Het is logisch dat er als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere periode uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat ook weer over joden gesproken kan worden. Voor mij was het vanaf het begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij.” Arnon Grunberg.

Een kritische spiegel naar wie wij waren en zijn als samenleving. Een onsje minder nationalistische borstklopperij en verbloeming van het spiegelbeeld. Niet wegkijken van de pijnlijke realiteit van toen tot nu. Meer aandacht voor niet alleen de gruwelijkheden gedurende de wereldoorlog, maar ook de jaren in aanloop naar de oorlog. Oog voor hoe het racisme als een sluipmoordenaar in de samenleving naar boven kruipt en toeslaat. Zicht op het maatschappelijk klimaat waarin deze gruwelijkheden in Europa konden en kunnen gedijen. Waarbij we niet bang zijn om de keiharde lessen van toen, kritisch te spiegelen aan onze samenleving van vandaag…

Reken maar hoe betrokken jong en divers Nederland bij zo’n oprechte insteek op 4 mei zal zijn.