Welke zwarte of gekleurde Nederlander moet de Tweede Kamer in?

Door de moord op de Afro-Amerikaan George Floyd ontstaat er een nieuwe kijk op de representatie van bevolkingsgroepen in de verschillende gremia van ons land. Dit kwam onlangs op zeer gênante wijze tot uiting bij het racismedebat in de Tweede Kamer. Tijdens het debat viel op dat het feitelijk nagenoeg een wit racismedebat was.

Geen van de huidige volksvertegenwoordigers in de Kamer heeft een persoonlijk gevoel over racisme en discriminatie zoals dat vooral door donkergetinte burgers wordt ervaren. Men stond dus te debatteren over een historisch gegroeid probleem waar men geen persoonlijke ervaring mee heeft; ook niet vanuit familieperspectief.

Om dit probleem op te lossen is er een echt representatieve volksvertegenwoordiging nodig. Hierbij moeten vooral de oude politieke partijen het lef hebben om kandidaten met een niet-westerse achtergrond hoog op de lijst te plaatsen. Maar in het bijzonder ook kandidaten met een Afro-Nederlandse afkomst.

Historische blik

Vanuit een historisch kader bekeken heeft Nederland maar één kabinetsminister gehad die afkomstig was uit de kolonie Suriname. Het gaat hierom minister A.G. Ellis, met directe roots naar het slavernijverleden. Hierna volgden met andere politieke functies Philomena Bijlhout, John Leerdam en Tanja Jadnanansing. Maar wie volgt hierna?

Welke zwarte of gekleurde Nederlander moet de Tweede Kamer in?

Om de Tweede Kamer meer inhoudelijke kleur en representatie te geven zijn er genoeg zwarte of gekleurde Nederlanders die geschikt zijn om de politieke functie van volksvertegenwoordiger op zich te nemen. Om dit te illustreren hieronder enkele namen vanuit de politieke en maatschappelijke contreien (ik heb hen niet geconsulteerd, en onderstaand lijstje zegt ook niets over hun persoonlijke ambities):

Jerzy Soetekouw Sylvana Simons Richard Moti Gladys Albitrouw Mitchell Esajas Marion Ubbergen Gideon Everduim Monique Eijgenberger Malcolm Griffin Jones Jerry Afriyie Sandra Doevendans Stephano Stoffel Simion Blom Cynthia Lionahr-Vernie Sandra Grep Aminata Cairo Nenita La Rose Mala Eckhardt Reshma Roopram Antoin Deul Dennis Boutkan Mikal Tseggai Linda Nooitmeer Marilyn A-Kum

Als er politieke partijen zijn die aangeven dat ze geen zwarte of gekleurde kandidaten kunnen vinden, is het natuurlijk onzin om te zeggen dat ze niet te vinden zijn. Ze zijn er! Maar is er een wil om deze kandidaten op een hoge plaats op de lijst te zetten om volksvertegenwoordiger te kunnen worden? En wie van de genoemde personen ziet de lezer op een kandidatenlijst staan? Behalve deze namen mag men ook een persoon voorstellen als kandidaat, die onder de aandacht gebracht kan worden van de politieke partijen. Voor meer informatie over de eerder genoemde personen, kan men Google raadplegen.

Doe mee en help om meer inhoudelijke kleur te geven aan de kandidatenlijsten. Want de Tweede Kamer mag nu wel kleur bekennen!